【11/23（日）開催】CGWORLD 2025 CREATIVE CONFERENCE 6年ぶりのリアル開催

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は11月23日（日）にCG・映像クリエイターのためのカンファレンスイベント『CGWORLD 2025 CREATIVE CONFERENCE』を文京学院大学で開催いたします。

『CGWORLD 2025 クリエイティブカンファレンス』ティザーサイト

https://cgworld.jp/special/cgwcc2025/

今回は、6年ぶりとなるリアル開催。

国内外で活躍するクリエイターやスタジオによる講演を、同じ会場で直接体感できる貴重な機会が戻ってきます。

今年のテーマは 「創る人が、繋がる場所。」

文京学院大学を舞台に、セッション、展示、そしてクリエイター同士が直接つながる交流の場を展開。オンラインでは得られない熱量を存分に体感いただけます。

詳細なプログラムは、順次公式サイトにて公開予定です。

また、イベントの事前登録開始は10月上旬頃を予定しております。続報をお待ちください。

■CREATIVE CONFERENCEとは

クリエイティブに関わる人・組織が、繋がる、交流できる。

すべてのクリエイターのためのお祭り。

CGWORLD 2025 CREATIVE CONFERENCEは、ゲーム、アニメ、映像、XR、ビジュアライゼーションなど、CG技術に関連する多彩な分野で活躍するクリエイターや企業が一堂に会する、業界横断型のリアルイベントです。

今年で第15回目の開催を迎える本イベントは、月刊誌『CGWORLD』が主催するイベントとして2011年にスタートし、分野を超えたクリエイター同士の学びと交流の場を創出することを目的としています。

今年は、すべての講演をオフライン会場で実施し、登壇者の熱量や会場の空気感を直接体感できる場をつくります。

本カンファレンスを通じて、クリエイター同士が出会い、つながり、次の創造へと踏み出すきっかけをお届けします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/179_1_414b214c6b36639f3420a040f16bfab4.jpg?v=202509180426 ]