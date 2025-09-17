¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025½ÐÄ¥ÈÇ in ¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡ÙÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡ª
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤·¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¡Ê³«È¯¡§Netmarble F&C Inc.¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¡Ê°Ê²¼¡§TGS2025¡Ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥Öー¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025½ÐÄ¥ÈÇ in ¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TGS2025¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÅöÆü¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó¤¬¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤éËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¸ÇÛ¿®¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025½ÐÄ¥ÈÇ in ¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù³µÍ×
¢£¥¹¥Æー¥¸³«ºÅ¡¦À¸ÇÛ¿®Æü
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë12:00~13:00
¢£¥¹¥Æー¥¸³µÍ×
TGS2025¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥Öー¥¹¡§¥Ûー¥ë2 02-N09
¢£À¸ÊüÁ÷ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ø¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤ÈÃæÂ¼Íª°ì¤Î¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UCReBAqqC-hc9d70gOftfitg
¢£½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¡¢ÃæÂ¼Íª°ì
¡Ø¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤ÈÃæÂ¼Íª°ì¤Î¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Õ¥êー¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¡É¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²èÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¹½À®ºî²È¤Ë¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÂçÀî¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ª¥â¥·¥í´ë²è¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¤òYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV
¡ÖTGS2025¡×¤Ç¤ÏÀ§Èó¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥Öー¥¹¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Î¡ÖTGS2025¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë TGS2025Åý¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://tgs.netmarble.com
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡ÙTGS2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://nanaoritgs.netmarble.jp/
¢¡¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤·¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤È¤Ï¢¡
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,500ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï¡Ê¤Ò¤«¤ê¤È¤ä¤ß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡Ë～¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥°¥é¥¯¥í¡Ë¤Î¸å·Ñºî¤È¤Ê¤ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤Ç¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥á¥ê¥ª¥À¥¹¡×¤È¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢ÂçÎ¦¤òËÁ¸±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ä¡ØÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎËÁ¸±¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Google Play¤ª¤è¤ÓApp Store¡¢PlayStation(R)5¡Ê¥³¥ó¥½ー¥ëÆÈÀê¡Ë¡¢Steam¡ÊPCÈÇ¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿¥Úー¥¸
¡¦App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088
¡¦Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://7origin.netmarble.com/
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡§Origin¡Ù¸ø¼°Steam
https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/
¢¡Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025³«ºÅ³µÍ×¢¡
Ì¾¾Î¡§Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025(TOKYO GAME SHOW 2025)
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ(CESA)
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
²ñ´ü¡§
2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ) ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10:00~17:00
2025Ç¯9·î26Æü(¶â) ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10:00~17:00
2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ) °ìÈÌ¸ø³«Æü 9:30~17:00
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) °ìÈÌ¸ø³«Æü 9:30~16:30
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»(ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è)Å¸¼¨¥Ûー¥ë1~11 / ¹ñºÝ²ñµÄ¾ì / ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgs.cesa.or.jp
¢¡Netmarble Corp.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÇ·Åã¡§NEW WORLD¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2 ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP
(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
(C) Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. All Rights Reserved.
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢Android¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡Ù¡¢2019Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ¿À¡¹¤ÎµÕÎÚ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2020Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù¤¬2021Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://7sins-4knights.net/
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
