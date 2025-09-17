一般社団法人スマートビルディング共創機構、台湾智慧建築協会（TIBA）と協力に関する覚書（MoU）を締結

一般社団法人スマートビルディング共創機構

一般社団法人スマートビルディング共創機構（代表理事：竹田真二・阿多信吾、英語名Smart Building Co-Creation Organization、以下「スマートビル共創機構」）は、8月25日に東京都内にて、台湾を代表するスマートビル業界団体の台灣智慧建築協會（代表理事：温葰玲、英語名：Taiwan Intelligent Building Association、以下「TIBA」）と 協力に関する覚書（Memorandum of Understanding, MoU）を締結しました。

スマートビル共創機構は、日本におけるスマートビルの発展と共創を推進する業界団体として、国際的なパートナーシップの強化を図っています。今回のMoU締結は、両国間においてスマートビルの研究開発や標準化、技術交流、人材育成を加速させ、持続可能で人中心の建築の実現を目指すものです。

■協力の主な内容

両団体は、以下の分野で協力していくことに合意しました。

共同研究開発：スマートビルに関する各種研究開発の推進

標準化・認証における協調：評価枠組みやグリーン認証制度に関する知見交換と共同開発

技術的・学術的交流：相互訪問、フォーラム、スタディツアー、ラウンドテーブル等による知見共有

産業界との連携・イベント：セミナー、展示会、ワークショップ等の共同開催

人材開発：教育プログラムや研修を通じた専門人材の育成

ほか

■TIBAについて

台湾智慧建築協會（TIBA: Taiwan Intelligent Building Association）は、台湾におけるスマートビル・グリーン建築技術の普及と標準化を推進する業界団体です。評価基準や認証制度の整備、教育・研究開発を通じ、持続可能で先進的な建築環境の実現に寄与しています。

問い合わせ先： スマートビルディング共創機構 事務局

メールアドレス：contact@sbco.or.jp