指導実績300名以上の人気タロット指導者・ゆうこ学長、初の書籍がAmazon「売れ筋ランキング」1位を獲得！

300名以上のプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）の初の書籍『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』が、Amazonの「売れ筋ランキング」（タロット）で1位を獲得しました（2025年9月14日時点）。

◆ 実践的でわかりやすい解説が好評

本書では、集客に悩む占い師向けに、第一声の工夫、オンライン相談で好印象を与えるコツ、心理学に基づいた会話術など、即座に活用できるノウハウを紹介しています。さらに、価格を上げても選ばれ続ける秘訣や、リピート率を自然に高めるフレーズの具体例まで徹底解説。「選ばれる占い師」を目指す方にぜひ手に取っていただきたい一冊となっています。

Amazonのカスタマーレビューでは、95%のレビュアーが星5の評価を投稿（2025年9月14日現在）。著者の実体験に基づいた実用的なノウハウが、占い師として活躍を目指す多くの読者から好評を博しています。

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

◆ 本の内容（目次より）

◆ 著者コメント

- 序章：なぜ、あなたの占いは“選ばれない”のか？- 第1章：【極意1】話し方で信用を生む占い師になる- 第2章：【極意2】「この人は本物だ」と思わせる印象のつくり方- 第3章：【極意3】うなずき・相槌・表情の魔法- 第4章：【極意4】お客様が「また占ってほしい」と思う心理トリガー- 第5章：【極意5】リピート率が自然に上がる会話術- 第6章：【極意6】「3万円でもお願いしたい」と言われる人になる- 第7章：【極意7】「稼げる占い師」になるマインドセット- 第8章：【極意8】「選ばれる占い師」になる最初の一歩- 第9章：【極意9】事実と感情を分けて話す- 第10章：【極意10】リピート・延長が止まらない！プロだけが知る禁断の話し方テンプレート購入者特典（一部）- 鑑定後にリピートをもらうためのひと言50選- “感じがいい”占い師がやっているZoom前の5つの習慣- 鑑定メモテンプレート（PDF/Notion対応）

いつも応援してくださっている皆さま、ありがとうございます。このたび、初の書籍がAmazonの売れ筋ランキングで1位を獲得しました！

タロット講師として300名近くの生徒さんに関わるなかで、「この方、占い技術は素晴らしいのに、振る舞いで損をしているな」と感じる瞬間がたくさんありました。せっかく良い占い師なのに、話し方・聞き方が今一つでリピートされないのはもったいないこと。そこで、私が1400人以上を占ってきた経験からコミュニケーションのコツをまとめたのがこの本です。

心理学に基づいた「相手を安心させるひと言集」や実際に私が使っている会話テンプレートなど、本当は教えたくないノウハウを目いっぱい詰め込んでいます。占い師としてステップアップを目指す皆さんは、ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。

ゆうこ学長

北海道函館市生まれ。会社員時代、恋人に振られたことをきっかけに四柱推命、タロット占いを受け占いの世界へ。会社員の傍ら、渋谷の占い師に師事し2018年タロット占いを始める。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。これまで個人での鑑定数は1,400名以上。現在は鑑定料3万円の人気占い師として活動する。2024年8月より自身のノウハウを教示するために「占い師育成スクール」を立ち上げる。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てている。これまでの指導実績は300名、年商は１億円を達成。

◆ 書籍概要

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/kani02_1144『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：500円（税込）

