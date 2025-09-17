【最短3分】AI動画作成ツール「Vista Movie」が育毛剤広告に特化テンプレを新搭載～育毛剤広告の動画制作を効率化、制作コストを数万円から数百円に～

株式会社NDPマーケティング

株式会社NDPマーケティング（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村詞貴、以下当社）は、AI縦型動画作成ツール「Vista Movie」において、育毛剤広告に特化した動画テンプレートを新たに搭載しました。商品情報を入力するだけで、最短3分で複数の訴求パターンを持つ広告動画を自動生成できます。



公式サイト：https://vista-ai.net/movie/(https://vista-ai.net/movie/)

育毛剤商材向けに特化したテンプレートで、より早く、より効果的に

■背景

近年、育毛市場は年々拡大し、ECやSNSを中心に新規参入が相次いでいます。一方で競争が激化する中、広告運用においては「多様なクリエイティブの迅速な検証」が不可欠です。

しかし現場では、

・1本あたり数万円の制作コスト

・外注依頼から納品まで数日～1週間以上

・ABテスト用の複数パターン制作の負担



といった課題が存在し、広告改善のスピードを妨げていました。

こうした背景を踏まえ、当社は育毛剤に特化した動画テンプレートを開発しました。ユーザーの悩みに寄り添った訴求パターンを盛り込み、広告成果の最大化を支援します。

■サービス概要

Vista Movieは、商品情報を入力するだけで、AIが自動で縦型広告動画を生成するツールです。今回追加された「育毛市場向けテンプレート」は、ヘア悩み別に最適化された構成を搭載しており、ターゲットの関心を引きやすい動画パターンを即時に生成可能です。初回のA/Bテスト素材を短時間で複数用意できるため、育毛商材の広告運用スピードが大幅に向上します。

■特徴・技術的強み

育毛商材専用テンプレートを搭載

育毛商材の利用者心理や訴求パターンを分析し、専用構成をテンプレート化。初心者でも簡単に業界特化型の動画を作成可能。

ナレーション音声もAIで自動生成

テキスト入力に応じた自然なナレーション音声も自動生成され、音声収録の手間を不要に。

最短3分で5パターンを一括作成

A/Bテストに対応した複数訴求軸の動画を即座に制作可能。





■サンプル動画のご紹介

Vista Movieを活用して作成したサンプルにつきましては以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i(https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i)



■想定ユーザー

・育毛剤を販売するD2C/EC事業者

・ドラッグストアPB商品のプロモーション

・男性向け美容商材のマーケティング担当者

・SNS広告代理店でのクリエイティブ制作

Vista Movieの育毛テンプレートは、広告運用者はもちろん、マーケティング担当者や小規模事業者でも手軽にプロ品質の動画を制作できるため、幅広い事業者に活用いただけます。



■今後の展望

今後も市場ニーズに応じたカテゴリ拡充を継続し、育毛商材における広告制作をより効率化・高品質化してまいります。





■【期間限定・無料】特典プレゼント

今なら御社専用の広告動画を1本無料制作します。

完成動画は、実際に広告でご利用いただくことができます。

「どんな仕上がりになるか試したい」という方にとっても最適な体験をご提供いたします。

公式サイト：https://vista-ai.net/movie/(https://vista-ai.net/movie/)







■お問い合わせ先

「Vista Movie」の詳細・お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform)





「Vista Movie」の導入を検討される事業者様は下記までお問い合わせください。

TEL：03-3280-8811

FAX：03-3280-8812

Email：info@ndpmarketing.co.jp

（受付時間：平日10:00～18:00）





■会社概要

会社名：株式会社NDPマーケティング

所在地：

東京本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 4F

札幌本社：〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1-1-7 ORE札幌ビル7階

代表者：中村詞貴

設立：2009年7月3日

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://www.ndpmarketing.co.jp(https://www.ndpmarketing.co.jp)