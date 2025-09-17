VACANCE VIETNAM　ベトナム進出を検討する企業向けインタビューサービス「KNOWSHARE VIETNAM」の提供を開始

VACANCE VIETNAM Co., Ltd.

日系企業のベトナム進出を支援するVACANCE VIETNAM Co., Ltd.（本社：ベトナム ホーチミン市、代表取締役：野崎翔太）は、2025年9月16日(火)に、ベトナム市場における“リアルな声”を手軽に入手できる新サービス「KNOWSHARE VIETNAM（ノウシェアベトナム）」を正式にリリースいたしました。本サービスは、飲食業特化版と製造業特化版の2ラインを展開し、進出前の情報不足という大きな課題を解決します。

■背景

近年、ベトナム市場への関心は急速に高まり、製造業から飲食業まで幅広い日系企業の進出が続いています。一方で、制度変更や市場環境の変化は激しく、

「どの情報が正しいのか分からない」

「現地に即した具体的な知見が得られない」

といった声が企業から多く寄せられてきました。こうした課題は、特に中小企業やこれから進出を検討する企業にとって大きな障壁となっており、信頼できる情報のインフラ整備が求められています。

実際に現地で事業を進めるうえで重要なのは、ネットや資料からでは得られない「一次情報」です。飲食業では消費者の価格感覚や競合店の動向、製造業では工業団地選びや物流・関税の実態など、意思決定を左右する情報ほど入手が困難でした。

VACANCE VIETNAMは、これまで現地法人の設立やマーケティング支援などを通じて企業の進出を伴走してきました。その経験から、「一次情報の不足」が最大のハードルであると痛感し、こうした課題に応える形で「KNOWSHARE VIETNAM」を立ち上げました。

■「KNOWSHARE VIETNAM」概要

1. サービスコンセプト

ベトナム市場に進出・展開する企業が直面する「現地一次情報の不足」を解決するためのスポットインタビューサービス。

飲食業・製造業など分野ごとに特化し、現場の“リアルな声”を効率的かつ低コストで入手できます。

2. 特徴

１. 現場に根ざした一次情報の取得

- ネットや統計では分からない、生活者や現場担当者の“生の声”を直接収集

- 意思決定に必要な実務知識（価格感覚、人材事情、工業団地情報など）を現地から効率的に取得

２. スポット利用で低コスト・高効率

- 1名1万円～／1回から利用可能

- 大規模調査に比べて初期段階の情報収集が容易

３. 飲食・製造など分野特化型の知見

- 飲食業：消費者の食習慣、競合日本食店の動向、仕入れ・物流課題

- 製造業：工業団地の選び方、ライセンス取得プロセス、物流・通関、関税優遇の実態

４. 通訳・決済面の安心設計

- 通訳付き、日本語で質問可能

- 日本法人決済にも対応し、導入もスムーズ

3. 提供形態

スポットインタビュー形式（オンライン）

分野別インタビューリストの提供

必要に応じた質問設計・調査設計のサポート

■サービス詳細ページ

飲食業特化：https://vacance.co.jp/vet/food-lp/

製造業特化：https://vacance.co.jp/vet/manu-lp/

■代表コメント

＜VACANCE VIETNAM Co., Ltd. 代表取締役 野崎翔太＞

ベトナム市場は日本企業にとって非常に大きな可能性を秘めていますが、進出を検討する際に最も大きなハードルとなるのが“現場の一次情報不足”です。統計やネット上の情報では見えてこない、消費者の生活感覚や工場の実務実態といった部分が、実際の意思決定に直結するにもかかわらず、これまで手軽に入手する手段は限られていました。

だからこそ、私たちVACANCE VIETNAMが現地で培ってきたネットワークと経験を活かし、必要な情報を手軽に、安心して入手できる仕組みとして「KNOWSHARE VIETNAM」を立ち上げました。

企業がより確実に、よりスピーディーに意思決定できるよう、このサービスを通じて支援してまいります。

■今後の展望

・分野別のインタビュー事例を公開し、具体的な利用イメージを提示

・専門家・現地パートナーとのネットワークを拡大し、対象分野をさらに拡充

・セミナーやウェビナーと連動し、情報共有の場を定期的に提供

VACANCE VIETNAMは、「KNOWSHARE VIETNAM」を通じて「現地のリアルな知識を共有するインフラ」となることを目指します。

ベトナム進出を0からサポート！VACANCE VIETNAMの取り組みについて

当社は、ベトナム進出の第一歩から企業設立後の安定的な事業推進実現まで伴走型の総合支援を行っています。ベトナムでの会社経営や店舗出店においては、日本と違うルールや法律、さらには国民性や世相、市場理解がポイントとなるため、立ち上げ時のパートナー選びが重要であると考えています。当社では、設立前からのサポートをはじめ、経営戦略の立案や営業・マーケティング支援、現地スタッフの採用に至るまで幅広くサポートさせていただいています。今後も、企業規模の大小に関わらずベトナム進出にチャレンジしたい企業様を総合的にサポートさせていただき、日系企業とベトナム経済のさらなる発展に貢献していきたいと考えています。

【VACANCE VIETNAMサービス内容】

■現地法人設立支援

ベトナムにおける現地法人や駐在員事務所の設立を支援いたします。現地への訪問や視察など設立前の段階から、サポートを行います。現地での通訳や案内も可能です。

■経営管理支援

経営戦略の策定や実行、業績分析、財務管理、人材管理、業務システムの導入や活用など、経営全般に関わるさまざまな側面で支援を行います。

■営業支援

現地の営業活動を代わりに行い、新規開拓・既存営業のどちらも担当いたします。また、社内の営業体制の構築も支援します。

■マーケティング支援

アンケートやインタビューによる現地市場調査や分析、海外市場の消費者行動調査を通じ、グローバル展開を支援。店舗販売によるテストマーケティングも実施可能です。

■ビジネスマッチング

ベトナム企業との協業を目的としたビジネスマッチングのご支援をいたします。オープンイノベーションで事業課題を解決しビジネス展開の幅を広げる機会をご提供します。

■不動産紹介

駐在員用の賃貸物件から店舗やオフィス用のテナント、工場関連の物件探しや紹介を行います。また、オンラインで物件の内覧も受け付けています。

【VACANCE VIETNAM会社概要】

社名 ：VACANCE VETNAM Co., Ltd.

本社所在地 ：Miss Ao Dai Building, 21 Nguyen Trung Ngan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

代表 ：代表取締役 野崎 翔太

事業内容 ：ベトナム進出支援、ブランディング支援、マーケティング支援

（現地法人設立支援、経営管理支援、営業支援、マーケティング支援、ビジネスマッチング、不動産紹介）

公式HP : https://vacance.co.jp/vet/