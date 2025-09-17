ビジネス誌『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 10』を発行

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、2025年9月29日に「はたらく」を考えるビジネス誌『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 10』を発行し、全国書店・インターネットにて販売します。

オカムラは働き方や働く場をさまざまなステークホルダーと共に考えていく活動「WORK MILL（ワークミル）」を2016年から展開しています。この活動のひとつとして、世界的な経済誌である『Forbes』の日本版として世界中のビジネスニュースなどを発信する『Forbes JAPAN』との協業により、2017年9月にビジネス誌『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 01』を創刊。継続して発行しています。

『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 10』では、「Re: WORKPLACE ワークプレイス再発明 生まれ変わる人と組織-未来をつくる空間戦略」を特集します。コロナ禍を経て加速するハイブリッドワーク時代。いま、オフィスは単なる作業や効率のための装置ではなく、組織の哲学を体現し、人と人、組織と社会をつなぐ磁場へと進化しています。本特集では、世界5カ国の最先端事例を取材し、「磁力」「共鳴力」「越境力」の3つの視点から、オフィスがもたらす新たな役割を考察し、空間から組織の未来を考えるための知見を紹介します。

―『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 10』概要―

名称：『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE10』

発売日：2025年9月29日（月）

価格：1200円（税込）

判型：B5変形

ページ数：96ページ

企画：株式会社オカムラ

編集長：山田雄介（オカムラ）

発行人：上野研統

発行元：リンクタイズ株式会社

販売元：株式会社プレジデント社

販売方法：全国書店・インターネット

『WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 10』表紙

「Re: WORKPLACE ワークプレイス再発明 生まれ変わる人と組織-未来をつくる空間戦略」

【TOP INTERVIEW】

・年100以上のオフィスを訪ねるヘッドリサーチャーが見た“未来への兆し”

Vitra ラファエル・ギールゲン

【PART1：GRAVITY ─ 磁力】

・CASE 1 Zoom Communications 「リモートワークの立役者」が体験型リアルオフィスを増やす理由

・CASE 2 Edelman UK 歴史街区の赤レンガ倉庫を再生 風格と美しさに誘われる場

・CASE 3 Ledger ホスピタリティと歴史が育む新拠点 暗号資産業界ユニコーンの挑戦

【PART2：VIBES ─ 共鳴力】

・CASE 1 Notion 時代を超えて生き続けるために100億ドル企業が共鳴した価値

・CASE 2 Heatherwick Studio 麻布台ヒルズも手がけたデザイナーの「触発型スタジオ」とは 他

【PART3：BEYOND ─ 越境力】

・CASE 1 Axel Springer 「新聞社からデジタルメディア企業へ 階層を「解体」する革新のアトリウム

・CASE 2 Playground Global 次世代ディープテックを育むジーニアスたちの「遊び場」 他

【DOMESTIC TOPICS1】

・Common Nexus 大学と地域を繋ぐ「コモンズ」が示す働く場をエコシステムへと昇華させる意義

【DOMESTIC TOPICS2】

・why work tokyo オフィス設計のトップランナー6人が論じる「日本のワークプレイスはもっと面白くなる！」

掲載内容（目次）は『WORK MILL with Forbes JAPAN』ウェブページに掲載しています。

□WORK MILLウェブサイト PAPER MAGAZINE

https://workmill.jp/jp/about/papermagazine/forbesjapan/issue10-re-workplace/

―働き方改革プロジェクト「WORK MILL」概要―

オカムラの「WORK MILL」は、WEBマガジンやビジネス誌発行におけるリサーチやインタビュー、対談、共創空間の運営を通じて、「はたらく」に関する知見を蓄積し発信しています。本プロジェクトを通じて新たな「はたらく」のヒントを得ながら、明日の社会を見つめ、考え、行動へとつなげています。

□「WORK MILL」ウェブサイト https://workmill.jp/jp/

―「Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）」概要―

フォーブス ジャパンは『Forbes』の日本版として2014年6月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、『Forbes』US版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.comではForbes.comが日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。

□『Forbes JAPAN Web』 https://forbesjapan.com/