【ＣＳ-Ｃと協業】インバウンド客向け飲食店・食体験多言語予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」と連携し、旅の食体験を核に、次世代のホスピタリティを提供

ソフトウェアを主軸に、空間の価値を最大化するソリューション「StayX」を運営するmatsuri technologies株式会社（本社：東京都新宿区）は、インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」を運営する株式会社ＣＳ-Ｃ（本社：東京都港区)と送客支援に関して協業したことをお知らせいたします。

■今回の取り組みについて

インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」を運営する株式会社ＣＳ-Ｃと連携し、matsuriの運営施設に滞在する宿泊客に対して、飲食店・食体験予約サービスのご紹介と送客を支援いたします。matsuriの民泊/宿泊施設向け顧客管理ソフトウェア「m2m Systems」を通じて、宿泊客に「JAPAN FOOD GUIDE」サービスを紹介し、宿泊・飲食・食体験をシームレスにつなぐことで、宿泊体験の向上と、特別な「食体験」を起点としたより豊かな訪日体験の提供を目指す取り組みです。

本取り組みを通じて、増大、多様化するインバウンド需要の受け皿となる民泊市場の健全な発展を図り、宿泊インフラとして民泊市場の醸成を通じた、観光立国の実現を目指します。

■背景

私たちは、これまでの民泊施設運営で、インバウンド訪日客中心に民泊、法人中心にマンスリーを利用いただき、施設運営では自社開発の5つのソフトウェアを活用することでスケーラビリティな展開をしてきました。ゲストの滞在は2024年上期の平均滞在日数で3.7泊と中長期滞在が多く、民泊とマンスリーを組み合わせた運用で年間稼働率80％以上を実現しています。

今回のＣＳ-Ｃとの協業は、matsuriが提供する宿泊体験に付加することで、matsuriの宿泊インフラとしての機能を拡張し、顧客満足度を高め、より快適な旅行体験の提供に大きく貢献するものと考えております。

■インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」を運営するＣＳ-Ｃとは

ＣＳ-Ｃは、コンサルティングサービスや自社開発SaaSツールの提供を通じて、売上・利益の改善、生産性向上、人手不足への対応など、ローカルビジネス※が抱える多様な課題解決を支援しています。ＣＳ-Ｃが運営するインバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」は多言語対応、事前決済によるノーショー対策といった機能を備え、海外からの予約を円滑かつ安全に受け付けられるサービスです。掲載店舗は、OMAKASEスタイルの寿司、和牛、焼き鳥など、訪日外国人から特に人気の高い業態を中心に構成されており、「特別な食体験」にフォーカスした唯一無二のラインナップが特徴です。

言語や文化の壁を超え、日本の飲食体験を世界中に届けることで、飲食店のインバウンド集客を支援しています。

※ 飲食店、美容・治療院、旅館・ホテルなど地域に根差した店舗ビジネスの総称

「JAPAN FOOD GUIDE」公式サイト

https://japan-food.guide/

■StayXとは

「StayX」とは、ソフトウェアを主軸に、空間の価値を最大化するソリューションです。

1つの空間をフレキシブルに変化させ、様々な用途に対応させることが可能です。

例えば、2年でしか貸し出すことができなかった賃貸の物件が、1泊単位の宿泊や、1か月単位の短期賃貸で運営できる施設に生まれ変わります。

私たちのソフトウェアによって、インターネットでの集客や、リアルタイムでの在庫管理、価格調整、AIを用いた清掃員管理など、ビジネスのあらゆる側面をカバーでき、無人での施設運営が可能になります。

人口減少による労働力不足をソフトウェアの力で解決し、必要な人に必要な空間を届けることで、社会インフラの新しい形を創ります。

StayX公式サイト

https://www.stayx.io/

■matsuri technologies株式会社 概要

本社 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4丁目8番1号 神楽坂プラザビル 3階

事業内容：情報通信業、ソフトウェア開発業、住宅宿泊事業、不動産賃貸業

代表者 ：代表取締役 吉田圭汰

設立 ：2016年8月

資本金 ：100百万円（2025年2月末時点）

URL ：https://matsuri.tech/

■株式会社ＣＳ-Ｃ 概要

本社 ：〒108-0023 東京都港区芝浦４丁目１３－２３ MS芝浦ビル 12F

事業内容：ローカルビジネスDX事業

・SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」

・コンサルティング×アウトソーシングサービス「C-mo Pro」

・インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」

代表者 ：代表取締役社長 CEO 椙原 健

設立 ：2011年10月

資本金 ：773百万円（2025年6月時点）

URL ：https://s-cs-c.com/

