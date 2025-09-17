TOKYO FM特別番組『ソニー生命 presents 生きがいってなんだろうRADIO～Special Edition～』進行：吉田明世、ゲスト：松坂桃李

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2025年9月28日（日）13：00～13：55に特別番組『ソニー生命 presents 生きがいってなんだろうRADIO～Special Edition～』を放送いたします。

進行は、TOKYO FM/JFNで放送中の『ONE MORNING』パーソナリティでもお馴染みの吉田明世が務め、「生きがい」をテーマにお届けします。ゲストには、ソニー生命保険株式会社のCMに出演中の俳優、松坂桃李を迎え、俳優生活の原点、思い入れのあった作品のエピソード、現在の仕事観やライフスタイルについてなど、様々なお話を伺っていきます。どうぞ、ご期待ください。

番組では、進行を務める吉田明世が、「生きがい」をテーマに、リスナーから寄せられた、何気ない日々の生活の中にある愛おしい時間、生きがいとなるようなエピソード、こと、モノ、時間について、トークを紡いでいきます。

番組中盤では、俳優、松坂桃李をゲストに迎えます。松坂からは、幼少期の夢、学生時代に熱中したことなどの俳優としての原点や、現在の仕事への向き合い方や、仕事観、多数の話題作への出演エピソード、さらにはライフスタイルや日常で大切にしていることなどをたっぷりと伺っていきます。さらに、リスナーから寄せられた松坂への質問も！

誰かにとっての特別な瞬間や、生きがいについて、シェアしていく特別番組を、どうぞ、ご期待ください。放送は9月28日（日）13時から、TOKYO FMをはじめとするJFN37局ネットでお届けします。

★10月からはノンスタイル石田によるレギュラー番組がスタート！

さらに、10月3日（金）からは、毎週金曜6時30分～6時39分に新番組『ソニー生命 presents 生きがいってなんだろうRADIO』がスタートします。

パーソナリティはNON STYLE 石田明が務め、各界で活躍する著名人をマンスリーでお招きし、現在に至るヒストリーやターニングポイント、そして人生が豊かになったご自身の「生きがい」を伺っていくトークセッション番組となります。

番組概要

TOKYO FM特別番組『ソニー生命 presents 生きがいってなんだろうRADIO～Special Edition～』

◇放送日時： 9月28日(日)13:00～13:55

◇放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国37局ネット（FM群馬を除く）

◇出演者： 進行 吉田明世、ゲスト 松坂桃李

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/f/ikigai/message

◇提供：ソニー生命保険株式会社

新番組 『ソニー生命 presents 生きがいってなんだろうRADIO』

◇放送日時： 毎週金曜 朝6:30～6:39 ※2025年10月3日(金）スタート

◇放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者： NON STYLE 石田明、マンスリーゲスト

◇提供：ソニー生命保険株式会社