aimme（エイミー）池袋店、2025年秋、新店舗オープン決定！

有限会社三景スタジオ

10代～20代の女の子に圧倒的な支持を誇るフォトスタジオ「aimme（エイミー）」が、2025年秋、東京・池袋に新店舗をオープンすることが決定いたしました。

ファッション誌のような世界観と、自己表現を大切にするaimmeならではの撮影体験や振袖・卒業袴レンタルが、関東エリアでもさらに身近にお楽しみいただけるようになります。

■「aimme(エイミー)」とは？

aimmeは、「最高かどうかは、わたしが決める。」をコンセプトに、札幌・東京の2店舗に展開しているレンタル＆フォトスタジオブランドです。

成人式や卒業式といった大切な節目に、トレンド感あふれるスタイリングと、世界観のあるビジュアル表現で、一人ひとりの魅力を最大限引き出す撮影体験を提供。

一生に一度の特別な空間を”自分史上、最高”のカタチで残せる場所として、多くのお客様から選ばれ続けています。

■池袋という立地で、より気軽に「aimme体験」を。

新店舗は、アクセスの良い池袋エリアに誕生。駅近で通いやすく、ショッピングやお出かけのついでにも立ち寄れる立地です。「aimmeが気になっていたけど遠かった…」という関東圏のお客様にとっても、待望のオープンとなります。

振袖や卒業袴といった大切な１着を、ただ選ぶ、という体験ではなくお客様の人生を紐解くカウンセリングによって、aimmeが似合うを超えた“ふさわしい”１着への出会いを創造し提供します。

■オープン記念のキャンペーンも予定。

池袋店のオープンを記念して、限定特典や先行予約キャンペーンなどの開催も予定しております。

詳細は今後、公式SNSおよびウェブサイトにて随時発表いたしますので、ぜひご期待ください。

⸻

【店舗概要（予定）】

店舗名：aimme池袋店

所在地：東京都豊島区南池袋（※正式住所は後日公開）

オープン予定日：2025年11末

サービス内容：振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

予約先行開始日＆特設ページ公開10/1～開始予定

⸻

公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/