おトクな５００円台のセット（ドリンクM・サイドメニュー付き）が５種 大好評販売中！
多部未華子さんが“ワンコイン”のカプセルトイに夢中。500円玉で思い出し、向かったのはマクドナルド！
『セット500』新TVCMは9月23日（火）から放映！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、「ハンバーガー」や「マックチキン(R)」などのバーガーに、サイドメニューとドリンクMが付いて500円台で手軽に楽しめる5種類のバリューセット(R)を『セット500』として販売し、マクドナルドならではの“おいしさとバリュー”をお届けしています。3月に500円台のセットが5種類というラインアップに進化して以降、大変多くのお客様にご好評をいただいていることを記念し、多部未華子さんを起用した新TVCMを、9月23日（火）から放映いたします。
2025年3月12日（水）よりボリューム感がありながらおトクなバーガー「ハンバーガー」「マックチキン(R)」「スパチキ」「チキチー(R)」「エグチ」に、選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでも500円台で楽しめるセット5種類を「セット500」としてご提供しております。5種類のバーガーから選べる豊富なラインアップと、サイドメニュー・ドリンク付きで440通り※もの組み合わせから選べる楽しさ、500円台で楽しめおトク感から大変多くのお客様よりご好評をいただいております。
※組み合わせは、メイン5種類、サイド4種類、ドリンク22種類の計440通りとなります。（追加料金のかかるサイド・ドリンクのサイズ変更など除く）
9月23日（火）から放映される新TVCMでは、前回ご好評いただいた「バッティングセンター」篇に続き、多部未華子さんが出演いたします。カプセルトイに夢中になり、目当てのフィギュアが出るように願いながら500円玉を投入しハンドルを回すも、何度挑戦しても出てくるフィギュアが同じで残念そうな表情を浮かべる多部さん。次こそは目当てのフィギュアに出会えるかも…？と最後のワンコインを投入しようと思ったその時、『セット500』の存在を思い出した多部さんがマクドナルドに直行し、シアワセの『セット500』を楽しみます。カプセルトイを楽しんでいる多部さんの微笑ましい姿や、マクドナルドでハンバーガーセットを味わうシアワセ満載な多部さんの表情、そんな多部さんに女の子がプレゼントした「あるもの」にも、ぜひご注目ください。また、TVCMに関連したインタビューでは、シアワセの『セット500』にちなんで多部さんをシアワセにするものや、おトクな『セット500』のようにお値段以上のバリューを感じたエピソードをうかがいました。
さらに、大人気恋愛リアリティショーへの出演で大きな話題を呼んだ芸人の面高ケンスケさんが登場するSNS企画も9月24日（水）より開始いたします。Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
これからもマクドナルドは、気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
