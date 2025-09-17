アルテミス北海道とパートナー契約を締結

株式会社あいプラン

冠婚葬祭業を展開するあいプラングループ（代表取締役：新道 いくみ 以下、当社）は北海道札幌市を拠点としたVリーグ女子バレーボールチームのアルテミス北海道（代表取締役：平野 亮吾）とパートナー契約を締結しました。同チームユニフォームの鎖骨部分に当社のロゴマークが掲出されます。

当社は昭和38年に北海道札幌市で冠婚葬祭互助会として創業し、結婚式場「藻岩シャローム教会（札幌市）」「ブルーミントンヒル（旭川市）」、葬祭式場「やわらぎ斎場」などを展開。人生のかけがいのないひとときをお預かりする企業に相応しい知識やおもてなしのサービス向上を通じ、地域の人と人との絆づくりに努めています。

アルテミス北海道は、「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をチームミッションに掲げ、北海道唯一の女子プロバレーボールチームとして選手たちが活躍。当社は2024年2月に代表取締役に就任した新道をはじめ、多くの女性が各々の立場で活躍しています。

女性がいきいきと活躍できる社会の実現に向け、アルテミス北海道とともにこれからも北海道の活性化とスポーツ振興に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社あいプラン

総務部PR課 伊勢谷 玄

TEL： 011-232-2888

公式サイト： https://www.apg-aiplan.com/

企業情報

【株式会社あいプラン】

昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan