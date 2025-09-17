「令和8年開始！ 経産省「セキュリティ評価制度」の全容と対応戦略」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）と、エムオーテックス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳毛博幸）と共催で、2025年9月30日（火）に「令和8年開始！ 経産省「セキュリティ評価制度」の全容と対応戦略」セミナーを開催いたします。2026年から始まる経済産業省の「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」は、企業のセキュリティレベルを5段階で格付けし、取引先との信頼関係を可視化するもので、早めの対応がビジネスにおける信頼と競争力を高めます。本セミナーでは、制度の最新情報と、今すぐできる具体的な対策を専門家が詳しく解説します。

令和8年開始！ 経産省「セキュリティ評価制度」の全容と対応戦略詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250930?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：令和8年開始！ 経産省「セキュリティ評価制度」の全容と対応戦略

■開催日（期間）：2025年9月30日（火）11時30分 ～ 2025年10月6日（月）17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.セキュリティ対策が競争優位性に直結！ 企業取引の新常識

2.経産省「セキュリティ対策評価制度」の概要と最新情報

3.「何から始める？」 専門家が教える緊急対策リスト

4.評価制度対応を加速させるサポートプログラムのご案内

■備考：

1）事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約60分となります）。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、エムオーテックス株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社／エムオーテックス株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250930?k3ad=prt申込期限：2025年9月29日（月）17時00分まで講師情報原田 洋司（はらだ ようじ）エムオーテックス株式会社 営業本部 営業企画部 副部長原田 洋司（はらだ ようじ）

2006年にセキュリティ専任営業としてキャリアを開始。2015年、2020年に某セキュリティベンダーに出向。2023年よりエムオーテックス株式会社にて、全国各地でサプライチェーンセキュリティ啓蒙セミナーを開催するとともに、ガイドライン対応サポートアカデミーの企画・運営を牽引し、企業の安全強化に貢献中。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/