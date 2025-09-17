バーニーズ　ニューヨーク銀座本店リニューアルオープンを記念して、NYが誇る高級ステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」とのコラボレーションが実現、世界初となる極上のポップコーンを期間限定で発売

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Penny Luo）は、バーニーズ ニューヨーク銀座本店のリニューアルオープンを記念し、同じくニューヨーク発祥の高級ステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」とタッグを組んだ限定コラボレーションポップコーンをバーニーズ ニューヨーク銀座本店にて2025年9月19日（金）より発売開始いたします。ポップコーンの開発は「ウルフギャング・ステーキハウス」としても世界初の試みとなります。

この度バーニーズ ニューヨーク銀座本店は、 2025年9月19日（金）に銀座本店オープン以来初となるリニューアルオープンをいたします。リモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化を遂げます。新たなコンセプトによるフロア構成をはじめ、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを取り揃え、“GINZA WONDERLAND”として大人のための非日常空間を演出します。リニューアルオープンを迎える9月19日（金）には、来店者の感性を刺激する、記憶に残る“味覚体験”をご用意しました。

■世界初、「ウルフギャング・ステーキハウス」がバーニーズ ニューヨークのために手掛けた極上の「Prime Steak butter salt popcorn」

「GINZA WONDERLAND」の体験コンテンツ第一弾として、バーニーズ ニューヨークは同じくニューヨークをルーツに持ち世界中の美食家を魅了する「ウルフギャング・ステーキハウス」と共に世界で初めてとなる特別なポップコーンを開発しました。両社のアイデンティティが見事に融合したこのポップコーンは、単なるお菓子の枠を超えたまさに「GINZA WONDERLAND」に相応しい大人のための商品で、厳選された素材と、細部にまでこだわり抜いた製法が織りなす、これまでにない贅沢な逸品です。

ポップコーンの原料には、ふっくらと丸い形が特徴のマッシュルームポップコーンを使用。一口食べると、その独特の食感が楽しめます。そしてこのポップコーンのために「ウルフギャング・ステーキハウス」は特別なオリジナルバターを開発。専用熟成庫で28日間じっくりとドライエイジングされた「プライムグレード」の牛肉の牛脂を溶かし込んだ「クリアバター」は、アーモンドのような豊かな香りと、口いっぱいに広がる芳醇な旨味が特徴です。

さらに、味の決め手となる塩には、ステーキにも使用されるパタゴニアソルトを採用。肉の旨味を最大限に引き出すこの塩が、ポップコーンの風味を一層引き立てます。パッケージは、バーニーズ ニューヨークの世界観を体現するマットなブラックを採用。上質な質感の容器に、両ブランドのロゴがゴールドの箔で刻印されています。ギフトにも最適な、特別な存在感を放つデザインです。

この「 Prime Steak butter salt popcorn」は、両ブランドの哲学が凝縮された、究極の逸品です。ぜひ、この唯一無二の贅沢な味わいをバーニーズ ニューヨーク銀座本店でご堪能ください。

＜商品概要＞

商品名：「Prime Steak butter salt popcorn」

価格：1,100円（税込）

販売店舗：バーニーズ ニューヨーク銀座本店

販売期間：9月中毎日、10月以降毎週末

＜店舗概要＞

名称：バーニーズ ニューヨーク銀座本店

住所：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル

営業時間：11:00～20:00

ポップコーン イメージ【ウルフギャング・ステーキハウス】

「ウルフギャング・ステーキハウス」は、NYの名門ステーキハウスで40年以上活躍したウルフギャング・ズウィナー氏が独立して2004年マンハッタンに創業。こだわりのステーキの美味しさで瞬く間に繁盛店となりました。現在では、舌の肥えた美食家をも唸らす"極上ステーキハウス"として、ニューヨークをはじめ、ワイキキなど世界で絶大な人気を誇ります。

日本国内においては、アメリカ国外初出店となる１号店の六本木（東京）をはじめ、丸の内（東京）、青山(東京)、大阪、福岡のほか、鉄板焼き業態の新ブランドである「ウルフギャング・ステーキハウスTeppan」銀座（東京）をオープン。また、2026年７月12日にニュウマン高輪の最上29階に国内7号店目をオープン。

公式ホームページ：http://wolfgangssteakhouse.jp/

【BARNEYS NEW YORK】

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

公式オンラインストア：https://onlinestore.barneys.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/barneysjapan