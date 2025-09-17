彦摩呂さんが背徳グルメフェス応援アンバサダーに就任「彦摩呂おすすめ！TCK秋の背徳グルメフェス」開催！～マヨ！チーズ！肉汁！大井競馬場から飛び出すカロリー！～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、ジャパンダートクラシック(JpnI)をはじめ3夜連続でダートグレード競走を実施する第10回開催（10/5～10/10）にて、「食欲の秋にふさわしい」がっつりグルメが大集合するグルメフェス「彦摩呂おすすめ！TCK秋の背徳グルメフェス」を開催します。

期間中は、Japan FrenchFries Championship 2025 準優勝実績のある「フレンチフライ」をはじめ、ボリュームMAXの「ハンバーガー」や湘南の食材、こだわり抜いた熟成肉のみを使用している「焼肉弁当」、生クリームたっぷりの「真っ白クレープ」、「クラフトビール」などギルティだけどつい食べたくなる彦摩呂さんおすすめのキッチンカーグルメを取り揃え、最大15店舗がTCKに集結します。さらに、グルメリポーターとしても人気の「彦摩呂」さんが背徳グルメフェス応援アンバサダーに就任し、イベントを盛り上げます。

熱いレースとグルメで心は“HIGH”に。ご友人やご家族と、お仕事帰りの気分転換に、この機会にぜひTCKへご来場ください。

＜彦摩呂おすすめ！TCK秋の背徳グルメフェス 実施概要＞

【実施日】10月5日（日）～10月10日（金）

【時 間】開門～21時00分まで(ラストオーダー20時30分)

【場 所】大井競馬場 ウマイルスクエア

【店 舗】下表のとおり ※代表メニューを記載。それぞれ画像はイメージです。

■出店店舗

＜注意事項＞

※出店店舗及び販売品目等は予告なく変更、中止させていただく場合がございます。

※なくなり次第、終了となります。

その他にも、当日（10/5）を含む大井競馬第10回開催（10/5～10/10 ）は競馬場でのイベントやオンラインキャンペーンなどを多数実施予定です。各イベントの詳細は、TCKホームページをご覧ください。

＊TCKホームページはこちら https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/