【シントトロイデン】株式会社タキオンワタナベ様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社タキオンワタナベ様（本社：京都府京都市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社タキオンワタナベ様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【株式会社タキオンワタナベ様 コメント】

「昨年に引き続き、STVVのスポンサーとして共に歩めることを大変光栄に存じます。当社は、試作から量産まで一貫して支援するモノづくり企業として、『Quality, Efficiency, Agility』を掲げ、日々進化を追求しております。世界に挑むSTVVの姿勢は、変化を恐れず挑戦し続ける当社の理念と重なります。2年目となる今季は、より深く関わりながら、クラブと共にさらなる飛躍を遂げ、地域や日本のものづくりの可能性を広げていけるよう尽力してまいります」

■会社概要

社名：株式会社タキオンワタナベ

代表者：渡邊 尚子 渡邊 央剛

所在地：京都府京都市南区久世川原町198-18

事業内容：電子機器及び周辺装置等の部品製造・販売

公式サイト：https://www.takion21.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。