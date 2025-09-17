時代を牽引する国民的スターを発掘――第3回「JJモデルオーディション2026」【「J-BOY」B予選（最終）を募集開始】

今回で3回目の開催となる「JJモデルオーディション」（株式会社光文社主催）は、「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを発掘・育成するプロジェ


クトです。面接、カメラテスト、ライブ配信、WEB投票などから総合的に判断してグランプリ2名とJJ編集部賞2名を決定いたします。



グランプリ・JJ 編集部賞に輝くと写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレ


ビ出演、ラジオ出演、など、1年間の活動をJJが全面協力いたします。今より輝きたい未来のスターのご応募をお待ちしております。


・JJモデルオーディション - J-BOY 活動実績（一部）



「TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ」出演の様子（第2回J-BOY・沖拓郎）

★TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ ランウェイ出演


★JJ×渋谷スクランブルS スペシャルイベント　ファッションショー出演


★Re:Birth ART Christmas in SHIBA PARK アンバサダー就任、オープニングセレモニー登壇


★写真集発売（2025 年 12 月予定）ソロ表紙あり


★渋谷クロス FM 特番 ラジオ出演


★ARIGATEENA TV イメージ PV 出演


★JJnet 掲載（メイク企画、ファッション企画、インタビュー企画、展示会レポートなど）


※2024年受賞者の実績も含む


・応募期間


B予選：2025年9月17日（水）から2025年10月3日（金）


※今回が最終募集になります


・募集要項


＜応募資格＞
義務教育課程を修了している満18歳以上～28歳以下の男性。経験の有無は不問。


＜応募方法＞


下記、応募フォームよりエントリーを受け付けています。


合否については合格者のみに通知致します。


「J-BOY」B予選 応募フォームはこちら(https://www.mache.tv/event-entry/?entry=jjprtims)


⇒参加希望オーディション名に「J-BOY」と記入


・受賞者特典


写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレビ出演、ラジオ出演など



第1回J-BOY・長谷川翔のソロ表紙写真集（2024年12月発売）

・選考方法


＜審査内容＞


「マシェバラ配信」、「マシェバラ　アプリ内物販」、「Ranking Master（WEB投票）」、「ファンミーティング　※ファイナリストイベント」ほか



＜予選＞　約40名を選出


＜セミファイナル＞　約40名から約20名を選出


＜ファイナル＞　約20名からグランプリ2名、JJ編集部賞2名を選出



※　ファイナル総合ランキング1位、2位をグランプリに決定いたします。


※　JJ 編集部賞はファイナル進出者の中から面接、YouTube番組収録などを含めて、総合的に判断して選出致します。


・選考スケジュール


〈B予選〉


応募締切 ：2025年10月3日（金）


書類選考通過者通知 ：2025年10月6日（月）


マシェバラオンライン説明会 ：2025年10月9日（木）12時～13時


ライブ配信審査 ：2025年10月11日（土）～10月19日（日）


B予選通過者通知 ：2025年10月21日（火）


面接・カメラテスト ：2025年10月28日（火）～10月31日（金）



〈セミファイナル〉


ライブ配信審査 ：2025年11月22日（土）～ 12月6日(土)


WEB投票審査 ：2025年12月7日（日）～ 12月14日（日）


セミファイナル通過者通知 ：2025年12月16日（火）



〈敗者復活戦〉


ライブ配信審査 ：2025年12月20日(土)～ 12月22日(月)



〈ファイナル〉


WEB投票審査 ：2026年1月9日（金）～ 1月16日(金)


ファンミーティング＠WITH HARAJUKU ：2026年1月17日（土）


ライブ配信審査 ：2026年1月18日（日）～1月31日（土）


グランプリ、JJ編集部賞通知 ：2026年2月4日（水）


グランプリ発表記者会見＠SHIDAX カルチャーホール ：2026年2月21日（土）



※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。


あらかじめご了承いただけますと幸いです


■YouTube配信のドキュメント番組


上記選考に加えて、オーディションの様子を収録したYouTubeチャンネルでの番組配信を行います。



〈収録スケジュール〉


セミファイナリスト収録 ：2025年10月14日（火）～2025年10月31日（金）


※上記面接・カメラテストと同時に実施



ファイナリスト収録１. ：2025年12月26日（金）、12月27日（土）


ファイナリスト収録２. ：2026年1月9日（金）



※収録スケジュールは場合により変更となる可能性がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。



左から西原竜平、大和蒼空、川口ナオ、沖拓郎（以上、第2回J-BOY）、長谷川翔（第1回J-BOY）

・問い合わせ先


株式会社光文社


メディア・ライツビジネス局 JJ モデルオーディション担当


〒112-8011 東京都文京区音羽 1-16-6


TEL：03-5395-8164


MAIL：jj_audition@gr.kobunsha.com