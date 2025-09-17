時代を牽引する国民的スターを発掘――第3回「JJモデルオーディション2026」【「J-BOY」B予選（最終）を募集開始】

株式会社光文社

今回で3回目の開催となる「JJモデルオーディション」（株式会社光文社主催）は、「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを発掘・育成するプロジェ

クトです。面接、カメラテスト、ライブ配信、WEB投票などから総合的に判断してグランプリ2名とJJ編集部賞2名を決定いたします。

グランプリ・JJ 編集部賞に輝くと写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレ

ビ出演、ラジオ出演、など、1年間の活動をJJが全面協力いたします。今より輝きたい未来のスターのご応募をお待ちしております。

・JJモデルオーディション - J-BOY 活動実績（一部）

「TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ」出演の様子（第2回J-BOY・沖拓郎）

★TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ ランウェイ出演

★JJ×渋谷スクランブルS スペシャルイベント ファッションショー出演

★Re:Birth ART Christmas in SHIBA PARK アンバサダー就任、オープニングセレモニー登壇

★写真集発売（2025 年 12 月予定）ソロ表紙あり

★渋谷クロス FM 特番 ラジオ出演

★ARIGATEENA TV イメージ PV 出演

★JJnet 掲載（メイク企画、ファッション企画、インタビュー企画、展示会レポートなど）

※2024年受賞者の実績も含む

・応募期間

B予選：2025年9月17日（水）から2025年10月3日（金）

※今回が最終募集になります

・募集要項

＜応募資格＞

義務教育課程を修了している満18歳以上～28歳以下の男性。経験の有無は不問。

＜応募方法＞

下記、応募フォームよりエントリーを受け付けています。

合否については合格者のみに通知致します。

「J-BOY」B予選 応募フォームはこちら(https://www.mache.tv/event-entry/?entry=jjprtims)

⇒参加希望オーディション名に「J-BOY」と記入

・受賞者特典

写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレビ出演、ラジオ出演など

・選考方法

第1回J-BOY・長谷川翔のソロ表紙写真集（2024年12月発売）

＜審査内容＞

「マシェバラ配信」、「マシェバラ アプリ内物販」、「Ranking Master（WEB投票）」、「ファンミーティング ※ファイナリストイベント」ほか

＜予選＞ 約40名を選出

＜セミファイナル＞ 約40名から約20名を選出

＜ファイナル＞ 約20名からグランプリ2名、JJ編集部賞2名を選出

※ ファイナル総合ランキング1位、2位をグランプリに決定いたします。

※ JJ 編集部賞はファイナル進出者の中から面接、YouTube番組収録などを含めて、総合的に判断して選出致します。

・選考スケジュール

〈B予選〉

応募締切 ：2025年10月3日（金）

書類選考通過者通知 ：2025年10月6日（月）

マシェバラオンライン説明会 ：2025年10月9日（木）12時～13時

ライブ配信審査 ：2025年10月11日（土）～10月19日（日）

B予選通過者通知 ：2025年10月21日（火）

面接・カメラテスト ：2025年10月28日（火）～10月31日（金）

〈セミファイナル〉

ライブ配信審査 ：2025年11月22日（土）～ 12月6日(土)

WEB投票審査 ：2025年12月7日（日）～ 12月14日（日）

セミファイナル通過者通知 ：2025年12月16日（火）

〈敗者復活戦〉

ライブ配信審査 ：2025年12月20日(土)～ 12月22日(月)

〈ファイナル〉

WEB投票審査 ：2026年1月9日（金）～ 1月16日(金)

ファンミーティング＠WITH HARAJUKU ：2026年1月17日（土）

ライブ配信審査 ：2026年1月18日（日）～1月31日（土）

グランプリ、JJ編集部賞通知 ：2026年2月4日（水）

グランプリ発表記者会見＠SHIDAX カルチャーホール ：2026年2月21日（土）

※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。

あらかじめご了承いただけますと幸いです

■YouTube配信のドキュメント番組

上記選考に加えて、オーディションの様子を収録したYouTubeチャンネルでの番組配信を行います。

〈収録スケジュール〉

セミファイナリスト収録 ：2025年10月14日（火）～2025年10月31日（金）

※上記面接・カメラテストと同時に実施

ファイナリスト収録１. ：2025年12月26日（金）、12月27日（土）

ファイナリスト収録２. ：2026年1月9日（金）

※収録スケジュールは場合により変更となる可能性がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

・問い合わせ先

左から西原竜平、大和蒼空、川口ナオ、沖拓郎（以上、第2回J-BOY）、長谷川翔（第1回J-BOY）

株式会社光文社

メディア・ライツビジネス局 JJ モデルオーディション担当

〒112-8011 東京都文京区音羽 1-16-6

TEL：03-5395-8164

MAIL：jj_audition@gr.kobunsha.com