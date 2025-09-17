時代を牽引する国民的スターを発掘――第3回「JJモデルオーディション2026」【「J-BOY」B予選（最終）を募集開始】
今回で3回目の開催となる「JJモデルオーディション」（株式会社光文社主催）は、「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを発掘・育成するプロジェ
クトです。面接、カメラテスト、ライブ配信、WEB投票などから総合的に判断してグランプリ2名とJJ編集部賞2名を決定いたします。
グランプリ・JJ 編集部賞に輝くと写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレ
ビ出演、ラジオ出演、など、1年間の活動をJJが全面協力いたします。今より輝きたい未来のスターのご応募をお待ちしております。
・JJモデルオーディション - J-BOY 活動実績（一部）
「TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ」出演の様子（第2回J-BOY・沖拓郎）
★TGC teen ICHINOSEKI×JJ モデルオーディションコラボステージ ランウェイ出演
★JJ×渋谷スクランブルS スペシャルイベント ファッションショー出演
★Re:Birth ART Christmas in SHIBA PARK アンバサダー就任、オープニングセレモニー登壇
★写真集発売（2025 年 12 月予定）ソロ表紙あり
★渋谷クロス FM 特番 ラジオ出演
★ARIGATEENA TV イメージ PV 出演
★JJnet 掲載（メイク企画、ファッション企画、インタビュー企画、展示会レポートなど）
※2024年受賞者の実績も含む
・応募期間
B予選：2025年9月17日（水）から2025年10月3日（金）
※今回が最終募集になります
・募集要項
＜応募資格＞
義務教育課程を修了している満18歳以上～28歳以下の男性。経験の有無は不問。
＜応募方法＞
下記、応募フォームよりエントリーを受け付けています。
合否については合格者のみに通知致します。
「J-BOY」B予選 応募フォームはこちら(https://www.mache.tv/event-entry/?entry=jjprtims)
⇒参加希望オーディション名に「J-BOY」と記入
・受賞者特典
写真集発売、JJ イベント出演、JJnet 連続出演、テレビ出演、ラジオ出演など
第1回J-BOY・長谷川翔のソロ表紙写真集（2024年12月発売）
・選考方法
＜審査内容＞
「マシェバラ配信」、「マシェバラ アプリ内物販」、「Ranking Master（WEB投票）」、「ファンミーティング ※ファイナリストイベント」ほか
＜予選＞ 約40名を選出
＜セミファイナル＞ 約40名から約20名を選出
＜ファイナル＞ 約20名からグランプリ2名、JJ編集部賞2名を選出
※ ファイナル総合ランキング1位、2位をグランプリに決定いたします。
※ JJ 編集部賞はファイナル進出者の中から面接、YouTube番組収録などを含めて、総合的に判断して選出致します。
・選考スケジュール
〈B予選〉
応募締切 ：2025年10月3日（金）
書類選考通過者通知 ：2025年10月6日（月）
マシェバラオンライン説明会 ：2025年10月9日（木）12時～13時
ライブ配信審査 ：2025年10月11日（土）～10月19日（日）
B予選通過者通知 ：2025年10月21日（火）
面接・カメラテスト ：2025年10月28日（火）～10月31日（金）
〈セミファイナル〉
ライブ配信審査 ：2025年11月22日（土）～ 12月6日(土)
WEB投票審査 ：2025年12月7日（日）～ 12月14日（日）
セミファイナル通過者通知 ：2025年12月16日（火）
〈敗者復活戦〉
ライブ配信審査 ：2025年12月20日(土)～ 12月22日(月)
〈ファイナル〉
WEB投票審査 ：2026年1月9日（金）～ 1月16日(金)
ファンミーティング＠WITH HARAJUKU ：2026年1月17日（土）
ライブ配信審査 ：2026年1月18日（日）～1月31日（土）
グランプリ、JJ編集部賞通知 ：2026年2月4日（水）
グランプリ発表記者会見＠SHIDAX カルチャーホール ：2026年2月21日（土）
※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。
あらかじめご了承いただけますと幸いです
■YouTube配信のドキュメント番組
上記選考に加えて、オーディションの様子を収録したYouTubeチャンネルでの番組配信を行います。
〈収録スケジュール〉
セミファイナリスト収録 ：2025年10月14日（火）～2025年10月31日（金）
※上記面接・カメラテストと同時に実施
ファイナリスト収録１. ：2025年12月26日（金）、12月27日（土）
ファイナリスト収録２. ：2026年1月9日（金）
※収録スケジュールは場合により変更となる可能性がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。
左から西原竜平、大和蒼空、川口ナオ、沖拓郎（以上、第2回J-BOY）、長谷川翔（第1回J-BOY）
・問い合わせ先
株式会社光文社
メディア・ライツビジネス局 JJ モデルオーディション担当
〒112-8011 東京都文京区音羽 1-16-6
TEL：03-5395-8164
MAIL：jj_audition@gr.kobunsha.com