Perfume、ニューアルバム「ネビュラロマンス 後篇」　9月17日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Perfumeのニューアルバム「ネビュラロマンス 後篇」を9月17日（水）に発売します。

今年、デビュー満20周年・結成25周年のアニバーサリーイヤーとなるPerfume。昨年リリースしたコンセプトアルバム「ネビュラロマンス 前篇」の続編となる「ネビュラロマンス 後篇」を発売します。

今作は初回限定盤、通常盤、ファンクラブ限定となる"P.T.A." 会員限定盤の3形態で発売、日本テレビ系ドラマ『ちはやふる-めぐり-』の主題歌「巡ループ」をはじめ、4月に開幕した大阪・関西万博にてNTTの最新技術”IOWN”を使用しパフォーマンスした「ネビュラロマンス」 （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）や、阿部寛主演の映画『ショウタイムセブン』主題歌の「Human Factory - 電造人間 -」、CX系水曜ドラマ『ばらかもん』の主題歌「Moon」などを含む全10曲を収録しています。

初回限定盤と"P.T.A." 会員限定盤には、それぞれ特典DISCとスペシャルブックレット、昨年の “前篇”に続いて“NEBULA”隊員のPerfumeが付けているエンブレムバッジの後篇Ver.が封入されます。

初回限定盤の特典DISCには「Cosmic Treat」のミュージックビデオ、昨年香港・上海・台北・バンコクのアジア4都市を巡った『Perfume “COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5” Asia Tour 2024』よりバンコク公演から4曲のパフォーマンスのほか、「ネビュラロマンス後篇」のTeaser、「巡ループ」のアートワーク撮影やMVのメイキングをメンバー目線で撮影した ‘Perfume View’、今年4月に生配信された「ネビュラロマンス -IOWN×Perfume NTT PAVILION EXPO 2025 PARALLEL TRAVEL-」、7月に開催された“限界なし（NO LIMIT）”がコンセプトの対バンイベント『SPACE SHOWER TV presents "NO LIMIT!"』で披露された「巡ループ」ライブパフォーマンス、ファンにはお馴染みのラジオコンテンツ「Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！6 後篇」が収録されます。"P.T.A." 会員限定盤の特典DISCには、『Perfumeと“あなた”かるた ―上の句―【個人戦】』をはじめ、映像コンテンツを多数収録予定です。

今作の発売を記念して、全国4都市にて「Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" POP-UP STORE」を開催します。前篇・後篇に分かれた壮大なコンセプトアルバム「ネビュラロマンス」の世界観を体感できる店内展示や、Tシャツ・SWEAT・CUP・MEMO BOOKなどPOP-UP STORE限定販売のオリジナルグッズ、東京ドーム公演での販売グッズ等も販売予定です。9月18日（木）～9月28日（日）の10日間、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUでの開催を皮切りに、名古屋、大阪、福岡でも今後開催します。入場は無料で一部予約制となるため、詳細は特設サイトをご覧ください。また、ラジオ配信アプリ「Stationhead」ではリスニングイベントを開催。「ネビュラロマンス 後篇」はもちろん開催日ごとに作成されたスペシャルなプレイリストを配信します。

Perfumeは今作を引っ提げて、9月22日（月）23日（火）に約5年ぶりとなる東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』を開催予定です。

[Official Music Video] Perfume 『巡ループ』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zMAgUP51HwU ]

2025.08.18 & 2025.09.17 Release AL「ネビュラロマンス 後篇」初回限定盤 特典ティザー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9zIPaDd6rGE ]

2025.08.18 & 2025.09.17 Release AL「ネビュラロマンス 後篇」"P.T.A."会員限定盤 特典ティザー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=s4rTow4EazI ]

Perfume new concept album「ネビュラロマンス 後篇」

2025年9月17日（水）発売

https://prfm.lnk.to/NRP2

≪収録内容≫

▶CD (全形態共通)

01 Cipher

02 再起動世界

03 ネビュラロマンス （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）

04 ソーラ・ウィンド （『ガンダムカードゲーム』タイアップソング）

05 Virtual Fantasy

06 Teen age Dreams

07 Human Factory - 電造人間 - （映画「ショウタイムセブン」主題歌）

08 Moon （フジテレビ系 水曜ドラマ「ばらかもん」主題歌）

09 exit

10 巡ループ （日本テレビ系 水曜ドラマ「ちはやふる－めぐり－」主題歌）

≪形態 / 仕様≫

■初回限定盤(Blu-ray)【UPCP-9040 / \6,490(込)】/ (DVD) 【UPCP-9041 / \5,940(込)】

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc(1Blu-ray) +スペシャルブックレット＋グッズ(エンブレムバッジ後篇Ver.)

・特典DISC収録内容

・Perfume View

・ネビュラロマンス 後篇 -Teaser-

・Cosmic Treat -Music Video-

・Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024

「CODE OF PERFUME 」「Moon 」「すみっコディスコ」 「ラヴ・クラウド」

・ネビュラロマンス -IOWN×Perfume NTT PAVILION EXPO 2025 PARALLEL TRAVEL-

・巡ループ -SPACE SHOWER TV presents "NO LIMIT!"-

・Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ！6 後篇

■通常盤【UPCP-1011 / \3,850(込)】

・CDのみ

■"P.T.A." 会員限定盤(Blu-ray)【PROJ-1935 / \7,920(込)】/(DVD) 【PROJ-1936 / \7,370(込)】

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc(1Blu-ray)+スペシャルブックレット＋グッズ(エンブレムバッジ後篇Ver.)

・特典DISC収録内容

Perfumeとあなたかるた ―上の句―【個人戦】

※"P.T.A."会員限定盤に関して

・Perfumeファンクラブ会員のみご購入いただけます。販売はアスマートとユニバーサルミュージックストアのみとなります。(「WORLD P.T.A.」会員はアスマートのみの販売)

・販売数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・特典Discの内容は初回限定盤と異なります。

●特設サイト

https://www.perfume-web.jp/20x25-anniversary/album_part2/

【POP-UP STORE特設サイト】

https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/perfume-nebula-romance

【POP-UP STORE概要】

■東京

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" POP-UP STORE IN HARAJUKU

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-20-6(JR山手線「原宿」駅竹下口 徒歩3分)

期間：2025年9月18日(木)～9月28日(日)

営業時間：11:00～20:00(最終入場19:30)

店舗情報：https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

※急遽、営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■名古屋

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" POP-UP STORE IN NAGOYA

場所：近鉄パッセ 4F特設会場（名古屋市中村区名駅1-2-2)

期間：2025年10月10日(金)～10月19日(日)

営業時間：10:00～20:00(最終入場19:30)

店舗情報：https://www.passe.co.jp/

■福岡

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" POP-UP STORE IN FUKUOKA

場所：SOLARIA PLAZA 5F（福岡市中央区天神2丁目2-43)

期間：2025年10月22日(水)～10月28日(火)

営業時間：平日11:00～20:00(最終入場19:30)、土日祝10:00～20:00(最終入場19:30)

店舗情報：https://www.solariaplaza.com/

■大阪

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" POP-UP STORE IN OSAKA

場所：ルクア大阪 ルクア 9F LUCUAホール（大阪市北区梅田3-1-3)

期間：2025年10月30日(木)～11月9日(日)

営業時間：10:30～20:30 (最終入場20:00)

店舗情報：https://www.lucua.jp/

※入場には一部事前予約枠を設けております。詳細は特設サイトをご確認ください。

GOODS情報

※価格はすべて税込価格です。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは仕様や色味が若干異なる場合がございます。

※VISUAL T -DOME EDITION-は、9/24(水)～販売開始となります。

※【「P.T.A.」＆「WORLD P.T.A.」会員限定】グッズは、「P.T.A.」＆「WORLD P.T.A.」会員の方のみご購入いただけるグッズとなります。レジにて会員証をご提示いただきます。

グッズ詳細は特設サイトをご確認ください。

【ストアに関するお問合せ】

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00～18:00(※祝祭日を除く)

※本件につきましてはアーティスト公式サイトや「P.T.A.」 「WORLD P.T.A.」にお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

●Perfume 「ネビュラロマンス 後篇」Stationheadリスニングパーティー詳細

https://www.universal-music.co.jp/perfume/news/2025-09-13/

●Perfumeプロフィール

あ～ちゃん・かしゆか・のっちからなる3人組音楽ユニット。

1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビュー。今年結成25周年、メジャーデビュー20周年。2007年にシングル「ポリリズム」がブレイク、独自な楽曲・歌詞・ダンス・MCなどで多方面から評価を得る。

2013年には世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」にて日本人歌手として初めてパフォーマンスを披露。また、世界最大級の音楽フェス「Coachella 2019」や、ヨーロッパ最大の音楽フェス「Primavera Sound 2023」にも出演。昨年にはアジアツアーを開催するなど、日本国内だけでなく世界にて注目を集めている。

2025年9月22日、23日には、「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」として東京ドーム2DAYS公演が決定している。

【特設サイト】https://www.perfume-web.jp/20x25-anniversary

【Perfume オフィシャルサイト】 https://www.perfume-web.jp

【Perfume Instagramアカウント】https://www.instagram.com/prfm_official/.

【Perfume X アカウント】https://twitter.com/Perfume_Staff

【Perfume TikTok アカウント】https://www.tiktok.com/@perfumeofficial