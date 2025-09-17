シナモンAI、「第６回 AI・人工知能EXPO 秋」に出展

株式会社シナモン

国内の大手企業へAI（人工知能）ソリューションを提供する株式会社シナモン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：平野未来 以下、シナモンAI）は、2025年10月8日（水）～10日（金）の3日間、幕張メッセで開催される、日本最大級のAI技術の専門展示会「第６回 AI・人工知能EXPO 秋」に出展します。

シナモンAIブース（場所：4ホール/36-17）では、2つのAIプロダクトの展示・デモを実施します。1つは、表や図を含む大量の非構造ドキュメントをチューニング不要で取り込み、生成AIによる高精度な回答を生成可能にする独自RAGシステム 「Super RAG(TM)（スパーラグ）」 です。2つ目は、あらゆる帳票を座標定義不要で読み取る生成AI搭載のAI-OCRプラットフォーム「Flax Scanner HUB（フラックス・スキャナー・ハブ）」です。

ぜひ、最新のAIプロダクトをシナモンAIブースでご覧ください。

シナモンAI ブース 展示AIプロダクト

◇ Super RAG(TM)

シナモンAIの「Super RAG」は、表や図など複雑なドキュメントを解析し、高精度な回答を生成するLLMを、ノーチューニングで構築することが可能な独自RAGシステムです。企業が保有するデータの8割を占めると言われる、データ活用に適さない非構造化データを独自のドキュメント解析技術により高度に解析、コンテンツタイプに合わせた最適な構造化が可能*で、RAGシステムを用いたLLMの回答生成による業務自動化を実現します。文書内コンテンツ単位の関係性を利用したグラフデータベースを利用した高精度な検索、シンプルなUIやAPIベースでの各種システムやアプリケーションとの接続をワンストップで提供します。

Super RAGは、幅広い業務で導入することが可能です。例えば決算書や技術情報、社内規定など膨大かつ専門的な資料を簡単に取り込み、適切な回答をLLMがすばやく生成*することができます。また、問い合わせ対応やビジネスプラン創出、報告書作成、インシデント予測といった専門知識が必要な業務のほか、暗黙知が求められるような少量多品種業務などにも利用可能です。 *ドキュメントの種類により回答精度に差があります。

◇ Flax Scanner HUB

シナモンAIでは、多様な業界・業種で使用される様々なフォーマットの書類から、AIが人間のように意味を理解し、データを読み取ることができる汎用性の高いオリジナルの高精度AI-OCRプロダクト「Flax Scanner HUB（フラックス・スキャナー・ハブ）」を提供しています。従来のAI-OCRは、フォーマット化された書類に対して、事前に定義する「座標定義型」が主流ですが、フォーマットが無数に存在する書類への対応は困難です。これに対し、「Flax Scanner HUB」は事前の複雑な設定をすることなく、読み取り難易度の高い非定型帳票からでも高精度にデータを抽出することが可能です。座標定義型、特徴量学習型、生成AI抽出型の3つの異なるAIエンジンを搭載しており、帳票の種類に合わせた最適な方法でデータを読み取ります。

「Flax Scanner HUB」は、低コストで手軽に導入できるマルチテナント型だけでなく、シングルテナントやオンプレミス（プライベートクラウド）といった、よりセキュアな環境で利用することも可能です。API連携も可能なほか、帳票ごとの分類や分割といった抽出方式の自動判定や、AIモデル・UIのカスタマイズなど、機能拡張にも対応します。

シナモンAIは、パートナー企業を募集しています

シナモンAIのAIプロダクトおよびAIソリューションは、クラウドのメリットを活かしたスピーディな導入体験や、オンプレミス環境、専用サーバーの特徴を活かしたセキュアな環境での利用が可能です。エンドユーザー企業、システムインテグレーター企業、BPO企業を問わず、様々なパートナー企業に、安心してソリューションを利用していただくことが可能です。ご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連リンク

「第６回 AI・人工知能EXPO 秋」公式サイト

https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

シナモンAI 展示ブース紹介ページ

コチラ(https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/search/25/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%A2%E3%83%B3.org-e5a28374-66db-4cb9-9983-9891b41ad1bb.html#/)

Flax Scanner HUB

https://cinnamon.ai/flax-scanner-hub/

Super RAG(TM)

https://cinnamon.ai/super-rag/

※本プレスリリースに記載されている「Super RAG(TM)」および「Flax Scanner(TM)」は、株式会社シナモンの商標です。

■シナモンAI概要

社 名： 株式会社シナモン

ＵＲＬ ： http://www.cinnamon.ai

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町3－16 金田ビル 6F

設 立： 2016年10月

代表者 ： 代表取締役社長CEO平野未来

［事業内容］非構造化データを対象としたAIプロダクト事業、AIコンサルティング事業

シナモンAIは、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに、高度なビジネスAIソリューション実現のため、AIプロダクトとAIコンサルティングを提供しています。圧倒的高精度のドキュメント解析技術を大規模自然言語モデル（LLM）と組み合わせ「自動化の自動化」を推進。生成AIを統合可能な革新的AI-OCR「Flax Scanner」や、LLM活用を大幅に促進する「Super RAG」をコアに、お客様が保有するナレッジからAI時代の新たな事業構造を創造し、飛躍的な成長を実現する変革の先導役として、多数の国内大手企業への提供実績を有しています。人工知能研究所をベトナム（ハノイ・ホーチミン）に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR、自然言語処理、大規模言語モデル、音声認識など、非構造化データを活用する技術資産を蓄積しています。これらの技術を、独自のAI戦略「ハーベストループ」と共に、DXやAI活用の推進を支援しています。

▼本件に関する企業からの問い合わせ先

https://contents.cinnamon.ai/contact/inquiry