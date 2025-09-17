日本最大級！『type エンジニア転職フェア』10/13（月・祝）東京国際フォーラム ホールE1にて開催！ IT・モノづくりエンジニアを求める大手・優良企業100社以上が出展！

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『type』は、2025年10月13日（月・祝）に東京国際フォーラム ホールE1にて、日本最大級のエンジニア向け転職イベント『type エンジニア転職フェア』を開催いたします（https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013(https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013)）。

■ 『type エンジニア転職フェア』の概要

日本最大級のエンジニア特化型転職イベント【type エンジニア転職フェア】

◇ 日時：10/13（月・祝）11:00～18:00（17:30受付終了）

◇ 場所：東京国際フォーラム ホールE1／有楽町

◇ 詳細：https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013(https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013)

■ 大手・優良企業100社以上が出展！出展企業の一部をPICK UP

『type エンジニア転職フェア』では、IT・モノづくりエンジニアを求める大手・優良企業100社以上が出展予定！出展企業の一部をご紹介します。

キヤノン｜三菱重工業｜三菱重工マリタイムシステムズ｜日本オラクル

オリエンタルランド デジタル本部｜日本製紙｜KDDI｜オーケー｜Ｓｋｙ

NTTデータ フィナンシャルテクノロジー｜日立建機｜日立産業制御ソリューションズ

日立ソリューションズ西日本｜富士フイルムメディカルITソリューションズ

日鉄ソリューションズ東日本｜ベイカレント・テクノロジー｜JALデジタル

富士通ゼネラルOSテクノロジー｜アマノ｜インターテックジャパン

学研メディカルサポート｜神戸市水道局｜ミマキエンジニアリング｜グロップエスシー

ほか多数出展！

※出展企業は変更になる可能性がございます。

▼ 当フェアへの参加登録はこちら ▼

https://typefair.my.salesforce-sites.com/visitor/FssVisitorRegistUser?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_sf_er_251013(https://typefair.my.salesforce-sites.com/visitor/FssVisitorRegistUser?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_sf_er_251013)

■エンジニアキャリア論についての特別セミナーも実施！

【講演時間】

14:30～15:15

【講演タイトル】

最新テックニュースから読み解く!

エンジニアが複線的にキャリアを築くための羅針盤

【講演者】

THE BIGLE 代表取締役

佐藤 祥子氏

▼セミナーの詳細はこちら▼

https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013#seminar(https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013#seminar)

■ 転職活動をがんばる皆様に素敵なプレゼント企画をご用意！

企業ブースを訪問して話を聞くともらえる着席シールの点数に応じて、

PayPayマネーライトやAmazonギフトカードのほか、

20種類以上の中から選べる「電子ギフト」をプレゼントします。

※選べるe-GIFTよりお選びいただけます。

選べるe-GIFTについては、https://www.anatc-gift.com/use/ よりご確認ください。

▼プレゼント企画の詳細はこちら▼

https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013#present(https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013#present)

※プレゼント企画・内容は変更になる可能性がございます。

■ 『type エンジニア転職フェア』参加のメリット



１.応募前に採用担当者や現場のエンジニアと話せる

Webだけではわからない企業の雰囲気や具体的な仕事内容を事前に知れて、応募前に複数の企業を比較検討できます。履歴書・職務経歴書や志望動機の用意は必要ありません！

２.フェア参加者限定の選考フローを設けている企業も！効率的に転職活動が進む

「面接1回」「書類選考なし」など、転職フェアならではの選考フローでスピーディーに選考が進むことも。

今すぐ転職したい、限られた時間で効率的に転職したい方にお勧めです。

３.転職が初めての方も安心のサポート

専任スタッフが出展企業の中からご要望に合った企業をご案内し、訪問する企業ブース選びをサポートします。

また、エンジニア領域に特化したアドバイザーが、転職に関してのアドバイスをするコーナーもご用意しています！



４.キャリアアップにつながるセミナーが充実！

転職活動を進める上で押さえておきたい情報が満載の転職ノウハウセミナーを同時開催いたします。

＞＞転職ノウハウセミナー＜16:20～17:00＞

【講演タイトル】

ITエンジニア向けスカウト転職サービス「Direct type」の編集長が伝授！

エンジニア採用担当の目に留まる、職務経歴書の書き方

【講演】

キャリアデザインセンター

転職活動を効率的に進められる『type エンジニア転職フェア』への参加登録とご来場を、 心よりお待ちしています！



■本リリースに関連するサイトURL



●2025年10月13日（月・祝）開催！『type エンジニア転職フェア』

https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013(https://type.jp/s/fair/e/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_er_251013)

●当フェアへの参加登録はこちら

https://typefair.my.salesforce-sites.com/visitor/FssVisitorRegistUser?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_sf_er_251013(https://typefair.my.salesforce-sites.com/visitor/FssVisitorRegistUser?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_sf_er_251013)



●転職サイト『type（タイプ）』

https://type.jp/

※PayPayを選択された場合、PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトは出金できません。

※本キャンペーンは株式会社キャリアデザインセンターによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

type 転職フェア事務局【event@fair.type.jp】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Incまたはその関連会社の商標です。

※交換時のレートは交換先により異なる場合がございます。交換画面に表示される金額をご確認ください。

※選べるe-GIFTについての詳細はこちら

https://www.anatc-gift.com/use/



株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5,866万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■835名（2024年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供

■ 本件に関するお問い合わせ先 ■

株式会社キャリアデザインセンター 広報担当

E-mail：pr@type.jp Tel：03-3560-1601 Fax：03-3560-1605

■ 法人企業様向けの転職イベントに関するご案内ページはこちら ■

＜typeエンジニア転職フェア＞

サービスサイト：https://type.jp/keisai/event/

サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-type/engineer-fea

＜女の転職type 転職イベント＞

サービスサイト：https://woman-type.jp/keisai/event/

サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-womantype_top/real-fair/

■ 求人掲載に関するお問い合わせ先 ■

・フォームでのお問い合わせ

「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/

「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/

・お電話でのお問い合わせ

TEL：03-3560-1622 『type』『女の転職type』マーケティング