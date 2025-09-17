【食のジャンルに関する調査】好きな料理ジャンルは「和食」が8割強、「洋食」「中華」が各6割弱。外食やデリバリーで食べたいジャンルは「和食」が3割強、「中華」「イタリア料理」「洋食」が各20%台

マイボイスコム株式会社

■好きな料理ジャンルは「和食」が8割強、「洋食」「中華」が各6割弱。最も好きな料理ジャンルのイメージは、和食は「季節感」「庶民的」、洋食は「気軽」「庶民的」、中華は「庶民的」「気軽」が上位

■外食やデリバリーで食べたい料理ジャンルは「和食」が3割強、「中華」「イタリア料理」「洋食」が各20%台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、7回目となる『食のジャンル』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

好きな料理ジャンルや苦手なジャンル、外食で食べたいジャンルなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 好きな料理ジャンル

好きな料理ジャンルは（複数回答）、「和食」が82.4％、「洋食」「中華料理」が各6割弱です。続く「イタリア料理」は46.1%、女性40～60代で高くなっています。

「ジャンクフード」は10～40代で高く、特に女性10・20代では5割強となっています。また、女性若年層では「韓国料理」の比率も高く、女性10・20代で4割弱となっています。

2. 最も好きな料理ジャンルのイメージ

最も好きな料理ジャンルについてどのようなイメージを持っているかを聞きました（複数回答）。

【和食】は「季節感がある」が47.1％、「庶民的」「伝統的」「ヘルシー」が各4割弱で続きます。

【洋食】は「気軽な」「庶民的」が各50%台、「クセがない」が12.5％です。

【中華料理】は「庶民的」が47.9%、「気軽な」が39.5％、「スタミナがつく」が29.1％となっています。

その他の料理ジャンルの上位2位は、【イタリア料理】は「気軽な」「おしゃれ」、【フランス料理】は「高級」「おしゃれ」、【スペイン料理】は「気軽な」「庶民的」、【韓国料理】は「スタミナがつく」「庶民的」、【タイ料理】は「クセがある」「辛い」、【ジャンクフード】【B級グルメ】は「庶民的」「気軽な」となっています。

3. 苦手な料理ジャンル、苦手な点

苦手な料理ジャンルを聞いたところ（複数回答）、「特にない」が半数強を占めます。

上位には「タイ料理」「ベトナム料理」「韓国料理」があがっていますが、「韓国料理」「タイ料理」は若年層では比率が低くなっています。

苦手な料理ジャンルがある人に、苦手な点を聞きました（複数回答）。

「香辛料」「味付け」が各40%台、「苦手な食材」「匂い」「刺激が強い」「クセがある」が各30%台です。和食が苦手な人では、「物足りない」が他の層より高くなっています。

4. 外食やデリバリーで食べたい料理ジャンル

外食やデリバリーで食べたい料理ジャンルは（複数回答）、「和食」が30.9％、「中華料理」「イタリア料理」「洋食」が各20％台です。

「イタリア料理」は女性で比率が高くなっています。「ジャンクフード」は若年層、「韓国料理」は女性若年層で高い傾向です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆最も好きな料理ジャンルの魅力（全5,861件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1669_2_8d2cd54c8f71da37505fcdaf58b2ba66.jpg?v=202509180328 ]

＜調査結果詳細＞

