GORIL、特許技術を活用した英語発音基礎研修を損保ジャパンに提供開始

GORIL株式会社

三井物産子会社のGORIL株式会社 (東京都港区、吉田 敏 代表取締役社長、以下「GORIL」)は、2025年10月より損害保険ジャパン株式会社（東京都新宿区、石川 耕治 代表取締役社長、以下「損保ジャパン」)の社員約50名を対象に、GORILが開発した「英語発音基礎講座」を提供します。本研修では、GORILの特許技術1*である「発音の見える化ツール」や「イントネーションの見える化ツール」 さらに「AI判定機能」などを活用し、社員のスピーキング力・リスニング力の基礎向上を支援します。

GORIL 英語発音基礎講座について

当講座は、従来の文字ベースの学習ではなく、音声をベースに「見て・真似て・身につける」プロセスを重視し、発音やイントネーションの習得を通じてスピーキング力の向上を目指します。あわせて、リスニング力やコミュニケーション力の強化にも繋がる点が特徴です。既に複数の企業や教育機関で採用され、その効果が確認されています。今回の英語発音基礎講座の開発により、従来よりも汎用的かつ短期間での研修導入が可能となりました。今後はこの講座を企業向けに広く展開し、グローバル人材育成を支援していく予定です。

<講座概要 >

・母音(24音) の基礎学習と汎用的な単語練習

・子音(24音)の基礎学習と汎用的な単語練習

・イントネーション基礎学習と汎用的な英文等を使った練習

※尚、顧客ニーズに基づき、上記とは別に従来通り専用コンテンツ作成等のカスタマイズも承っております。

発音の見える化

AI判定(単語)

イントネーションの見える化

AI判定(文)

損保ジャパン人事部人材開発グループ担当者コメント

「従来の語彙や文法中心の英語学習と異なり、音声を見える化したGORILのサービスは斬新で興味深い内容だと感じました。当社では、社員の自発的な学びを推進しており、自律的なキャリア形成や市場価値の高い人材の育成を目的とし、2020年にオンライン企業内大学『損保ジャパン大学』を設立しました。その中で展開するゼミナールの一講座として、GORILの英語発音基礎講座の導入を決めました。英語を学びたくても、なかなか時間が取れない社員や英語力を身に付けたい社員等、多くの社員に挑戦して欲しいと考えており、GORILの英語発音基礎講座に期待を寄せています。

(*1)「発音の見える化ツール」は2024年1月に日本で、2025年6月に米国で特許取得済み。「イントネーションの見える化ツール」についても特許申請を検討中。

■ GORILとは

「GORIL」は、語＋ドリルから名付けられた、どんな人でも、楽しく使える全く新しいタイプの発音学習ツールです。音声を科学的に分析し、可視化して、再現可能な一種の運動とすることで、楽しく発音を身に着けることができるツールです。

■ GORIL株式会社について

GORIL株式会社は「音声の見える化」を通じて言語学習を支援する革新的なサービスを提供しています。独自技術により発音やイントネーションを視覚化し、学習者に対しリアルタイムのフィードバックを提供することで、学習者の自発的な英語学習を支援します。本サービスは三井物産グループのベンチャースタジオMoon Creative Labで事業化され、2024年11月に法人を設立。現在、教育機関や企業を対象にB2S、B2Bソリューションを提供しており、「言語教育の新たな価値創出」を目指して、ソリューションの多言語化、個人ユーザー向けサービス拡充などを進めていく方針です。

商号 ： GORIL株式会社（英文名：GORIL Inc.）

代表者： 代表取締役社長 吉田 敏

本店 ： 東京都港区北青山3-10-5 Spring Terrace Omotesando 2F

設立 ： 2024年11月20日

URL ： https://goril.jp/

