株主優待制度の新設に関するお知らせ

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業およびメディア事業を展開する株式会社インタースペース（本社：東京新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、より多くの方に当社株式を魅力的に感じ、長期的に保有していただけるよう、このたび株主優待制度を新設することを決定いたしました。

本制度を通じて、当社株式の魅力を高めるとともに、取引の活発化や流動性の向上にもつなげてまいります。

株主優待の内容

対象となる株主様

毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式400株（4単元）以上保有の株主様を対象といたします。

優待内容

株主様の保有株式数に応じて、VJAギフトカードを贈呈いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/540_1_54bc3a641c0d41ec6f39130b0d97e1e5.jpg?v=202509180258 ]

※VJAギフトカードは、全国の加盟店で幅広く利用可能です。

贈呈時期

各基準日（3月末日、9月末日）から 約3か月以内

※9月末日基準は定時株主総会招集ご通知に同封して発送

制度開始日

2025年9月末日時点の株主名簿に記録された株主様より開始

今後も継続的に株主の皆様への還元に努めるとともに、株式の魅力向上を通じて、企業価値のさらなる向上につなげてまいります。

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680