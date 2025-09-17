お祭りも花火も秋にシフト。今年の秋を楽しむ『ガーデン＆テーブルチェア elma』登場

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、今秋、アウトドアやベランダでも気軽に楽しめる「ガーデン＆テーブルチェア elma」を発売いたします。チェア2脚と丸テーブルがセットになっており、すべて折りたたんで収納可能です。専用の収納袋にすっきり収まり、持ち運びもスマートに行えます。こちらはインターネットや全国の家具店・ホームセンターなどで発売いたします。

商品特徴

■コンパクトテーブル ■ゆったりくつろぎチェア ■折りたたみ可＆専用袋付き大きくなりがちなガーデンファニチャーですが、この丸テーブルは直径45cmとドリンクや軽食を広げるのにちょうどいいサイズです。チェアは半円を描くゆったりとした座面で、深く腰を掛けてリラックス可能。フレームには高級感漂う樹脂ラタンを丁寧に編み込み、見た目にも肌ざわりにも上質さを演出。さらに背もたれ部分のコードが体をしっかり支え、快適な座り心地を叶えます。チェアとテーブルは折りたたみ式で、省スペースにすっきり収納可能。専用の収納袋には便利な取っ手が付いており、荷物が増えがちなアウトドアシーンでもスマートに持ち運べます。

夏の猛暑を避けて、今年は秋にお祭り・花火大会

今年は記録的な猛暑が予想されることから、例年夏に開催される地元のお祭りや花火大会は、熱中症対策のため秋に開催時期を変更するところも多くなっています。

涼しい秋の夜には、テーブルとチェアを広げて花火を楽しんだり、風を感じながら秋の風情を満喫できます。

※画像はイメージです

商品概要

ガーデンテーブル&チェアセット elma

【サイズ】

テーブル：幅45cm×高さ45cm×奥行45cm

チェア：幅60cm×高さ79.5cm×奥行69cm

【JAN】4953980520524