「Go Conference 2025」にスポンサー企業として参加します

株式会社カンム

Visaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、一般社団法人Gophers Japan主催で2025年9月27日（土）・28日（日）に開催される、プログラミング言語 ”Go”ユーザーのためのカンファレンス「Go Conference 2025」にSilverスポンサー企業として参加します。

カンファレンス期間中は当社ブースを出展いたします。また28日には、当社のソフトウェアエンジニアがセッションに登壇します。

The Go gopher was designed by Renee French. Illustrations by avocadoneko.

◆カンムでは、主要なサービスの開発にGoを活用しています

カンムでは、バンドルカードの立ち上げ時から、決済の重要な部分を担うシステムを含めた大部分で Go を使用しています。当社は、Go の開発者コミュニティーを盛り上げたいという想いのもと、継続的に Go Conference にスポンサーとして参加しています。

今年も Go を愛する開発者の皆さんと一緒にイベントを盛り上げます。

◆Go Conference 参加概要

・カンムブース出展

9月27日（土）、9月28日（日）

カンムブースにおいて、CTF（Capture The Flag）を実施します。

興味のある方はカンムのテックブログ（ https://tech.kanmu.co.jp/ ）で事前に公表されたCTFを解いてブースにお越しください。正解者はブースでノベルティを獲得できます。

・セッション登壇

9月28日（日） 15:30 - 15:50

「panicと向き合うGo開発 - nilawayで探る見逃されるnil参照とその対策」

登壇：カンム ソフトウェアエンジニア畠 翔紀

発表では、Go の開発現場でよくある panic を題材に、参加者の皆さんが Go の nil に対する言語仕様や、安全性を支える設計思想への理解を一段深めることを目指します。

登壇者：畠 翔紀 略歴

大学院卒業後、株式会社エイチームで引越し見積もり比較サービスの開発に従事。

2022年より、株式会社カンムでAndroid / iOS、バックエンドでの投資・クレジットカードサービスの開発を担当。2025年より、同社で資金調達サービスの新規事業のエンジニアとして開発に従事。

イベントの詳細につきましては、公式サイトをご参照ください。

Go Conference 2025公式サイト ：https://gocon.jp/2025/

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリから誰でもすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、事業者向け資金調達サービスとして「サクっと資金調達」を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会