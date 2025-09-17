タイで初のJFS規格監査会社が誕生 ― JFS規格の国際普及に向け、バンコクで記念セレモニーを開催 ―

一般財団法人食品安全マネジメント協会

一般財団法人食品安全マネジメント協会（以下JFSM）は、タイ国の認証機関International Certification & Compliance Co. Ltd.（以下ICC、所在地：バンコク）と、JFS規格適合証明プログラムにおける監査および適合証明に関する契約を締結しました。これにより、ICCはタイで初めてのJFS規格の監査会社として登録されました。今回の登録を記念し、9月2日にバンコクで開催した食品安全セミナーにおいて祝賀セレモニーを実施しました。

式典では、台湾の食品認証プログラムオーナーである台灣優良食品發展協會（Total Quality Food Association（以下TQFA））の陳建斌顧問と、タイ農業・協同組合省傘下の国家機関であるタイ農産品・食品規格局（National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（以下ACFS））のApisit Prakarnkamanant認定基準室長の立ち会いのもと、JFSMの小谷理事長からICCのマネージング・ディレクターへ記念盾を授与し、ICCからはJFSMへ記念品が贈られました。

また、セミナー冒頭には農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課 原材料調達・品質管理改善室 内村智課長補佐より「JFS規格の普及において重要であり、日本タイ両国における食品安全分野での協力に期待している」との内容のビデオメッセージをいただき、ACFSの Apisit Prakarnkamanant氏、TQFAの陳建斌氏からも「タイ・日本・台湾の食品安全協力の新たな展開に期待する」とのご挨拶をいただきました。

JFSMは今後も、海外の認証機関や監査会社との連携を通じて、JFS規格の国際的普及を推進し、国際市場における日本の食品産業の信頼性と競争力向上に努めてまいります。

【団体概要】

法人名：International Certification & Compliance Co. Ltd.

所在地：8/11 Soi Ramintra 4/2A, Anusawari Sub District, Bang Khen District, Bangkok, 10220

代表者：Oraya Kaewsee

設立：2015年

URL：https://www.intcertificate.com

概要： ISOをはじめとする国際規格およびタイ国内規格に基づくマネジメントシステム認証サービスを提供する第三者認証機関。食品安全、環境、品質、労働安全衛生など幅広い分野の認証サービスを手掛け、国際的な認定機関による承認を受けている。顧客の持続的な成長と国際競争力の強化を支援し、タイ国内外の幅広い産業分野にサービスを提供している。

団体名：一般財団法人 食品安全マネジメント協会（JFSM）

所在地：東京都中央区銀座8丁目17番5号 THE HUB 銀座 OCT 605号室

理事長：小谷 雅紀

設立：2016年

URL：https://www.jfsm.or.jp/

参考動画：食品安全とJFS規格「JFS規格でつくる仕組み」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FC1PRViN0dY ]

