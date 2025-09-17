「NHK ONE 登録サポート」各地の放送局やイベントなど全国87か所で実施

NHK | 日本放送協会

NHKは、2025年10月1日からのNHK ONE開始に合わせて、スマートフォンやタブレットなどの操作に不安のある方々にも安心してご利用していただけるよう、各放送局やイベント会場などで視聴者のみなさまを対面でサポートする「NHK ONE 登録サポート」を実施いたします。

「登録サポート」について、10月中に実施する場所などの詳細がまとまりましたので、お知らせいたします。

「NHK ONE 登録サポート」 実施場所

全国87か所で実施（全国各地54の放送局とNHKアーカイブスに加えイベント会場32か所※）

＊イベント会場は9月17日時点で登録サポートを行うことが確定しているイベントを累計。「NHKアーカイブス」は埼玉県川口市にある施設。

主なイベントを時系列順に記載

「NHKのど自慢」や「うたコン」など公開収録の番組でも観客のみなさまに向けた登録サポートを実施するほか、NHK ONEのアカウント登録などに関する電話でのお問い合わせ窓口を開設※

＊ナビダイヤル 0570-099-033／IP電話等で上記の電話番号がご利用になれない場合 050-3786-5007

また「NHK ONE インフォメーション」でFAQページも公開しております。