“推し”が毎日新聞に載る！？　応援広告プロジェクト「oshi-noru（オシノル）」始動！

毎日新聞社（代表取締役社長：松木健）は、アイドルやアーティスト、タレント、VTuber、漫画・アニメのキャラクター、アスリートなどの推し活をしているファンの方々に向けた新サービス「oshi-noru（オシノル）」を始めます。

公式サイト＝https://www.mainichi.co.jp/oshi-noru(https://www.mainichi.co.jp/oshi-noru)

「“推し”がなかなかメディアに取り上げられない」、「ほかのファンの人たちと一緒になって“推し”についての話題を作りたいけど、どうしたらいいんだろう」といった悩みはありませんか？oshi-noruでは新聞の朝刊の全面広告を使って全国に“推し”の魅力を発信できます。

いま、駅の電飾看板や屋外サイネージなどの広告枠を活用して、推し活をしているファンの方々が広告を掲出する「誕生日広告（センイル広告）」、「応援広告」の文化が根付いてきています。毎日新聞もそういった推し活をしている方々に新聞の広告枠をご活用いただくために、本サービスを始めます。

■ oshi-noruのビジョン

oshi-noruは毎日新聞社の新規ビジネス提案制度「MAI TURN」のアイデアから生まれた事業です。毎日新聞が推し活をしているファンの皆さんの力になります。皆さんが応援しているアイドルやアニメキャラクターをたくさんの人たちに見てもらう機会を作ります。

・毎日新聞が推し活のプラットフォームに

日にちを指定して掲載できるのが新聞の特徴。誕生日や記念日にファンの皆さんが作った広告ビジュアルを掲載できます。

・新聞広告の新たな価値、意義の創出

新聞読者への情報提供だけでなく、新聞広告をきっかけとしたSNS上での話題化を図ります。

■ お申し込み（他社サイト）

Cheering AD（jeki応援広告事務局） https://cheering-ad.jeki.co.jp/products/ad-14

※申し込み方法や掲載料金、権利元への許諾確認、広告入稿の流れについては上記サイトにご確認ください。掲載前に広告原稿の審査があります。

■掲載イメージ（ダミー紙面）

アーティストのメジャーデビュー１周年を祝う広告アスリートの世界大会出場を応援するための広告「地元の魅力をPRしたい」、「好きな観光スポットをみんなに知ってほしい」といった思いを形にした広告まだ有名になる前の漫画やアニメのキャラクターをファンの力を結集して新聞に登場させる広告

■お問い合わせなど

・Xのoshi-noru公式アカウント https://x.com/oshi_noru

・oshi-noru事務局（毎日新聞社内） oshi-noru@mainichi.co.jp

※「oshi-noruと協業・連携したい」といった企業・団体からのご相談もお受けします。