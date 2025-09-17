【埼玉県】「スマート農業技術実演・展示会」の参加者を募集します！
埼玉県
2 対象者
3 日時
- 展示会：12時00分～16時00分
- 試乗・操作体験：12時00分～15時30分
- 実演会：12時15分～14時40分
- 講演会：12時45分～15時10分
4 会場
5 内容（予定）
- 展示会
プラットフォーム会員企業30社によるスマート農業技術の展示
システム関係（経営管理、ほ場・施設の環境制御、水管理）、ドローン、アシストスーツ（装着体験あり）、トラクタなど
- 試乗・操作体験
自動操舵トラクタ、ロボット田植機の試乗
除草・防除ロボット、水田用除草ロボットの操作体験
- 実演会
農業用ドローンのデモフライト、ラジコン草刈機の実演
- 講演会
ア 環境制御機器の使用事例
講師：株式会社サカタのタネ 清家 康太 氏
イ 「初年度から儲かる農業を実現したスマート農業」
～栽培判断に役立つデータ活用の基本、初年度で増収を実現した具体事例～
講師：グリーン株式会社 戸上 崇 氏
ウ 土壌モニタリングの取組及び事例報告
講師：株式会社横山商会 桐尾 淳平 氏
6 参加費
7 イベントの詳細・申込み
8 主催
9 参考資料
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-761-66b7c465e5fb7b50b79e4b342184b3fe.pdf
埼玉県では、「埼玉県スマート農業普及推進プラットフォーム」を設置し、スマート農業技術の一層の普及に取り組んでいます。
今回、川越市と連携し、「スマート農業技術実演・展示会」を開催します。 当日は、自動操舵トラクタの試乗や除草ロボット等の操作体験、農業用ドローン等の実演、スマート農業技術メーカー等30社による展示、スマート農業技術導入事例の紹介を行います。
様々なスマート農業技術に触れ、理解を深める絶好の機会です。関心のある農業者や企業の皆様の御参加をお待ちしています！
● 開催概要1 イベント名
スマート農業技術実演・展示会
2 対象者
県内農業者、農業機械メーカー、農機具販売店、研究機関、支援機関、行政機関 など
3 日時
令和7年11月5日（水曜日）12時～16時
- 展示会：12時00分～16時00分
- 試乗・操作体験：12時00分～15時30分
- 実演会：12時15分～14時40分
- 講演会：12時45分～15時10分
4 会場
川越市グリーンツーリズム拠点施設（川越市伊佐沼 887番地）
5 内容（予定）
- 展示会
プラットフォーム会員企業30社によるスマート農業技術の展示
システム関係（経営管理、ほ場・施設の環境制御、水管理）、ドローン、アシストスーツ（装着体験あり）、トラクタなど
- 試乗・操作体験
自動操舵トラクタ、ロボット田植機の試乗
除草・防除ロボット、水田用除草ロボットの操作体験
- 実演会
農業用ドローンのデモフライト、ラジコン草刈機の実演
- 講演会
ア 環境制御機器の使用事例
講師：株式会社サカタのタネ 清家 康太 氏
イ 「初年度から儲かる農業を実現したスマート農業」
～栽培判断に役立つデータ活用の基本、初年度で増収を実現した具体事例～
講師：グリーン株式会社 戸上 崇 氏
ウ 土壌モニタリングの取組及び事例報告
講師：株式会社横山商会 桐尾 淳平 氏
6 参加費
無料
7 イベントの詳細・申込み
以下のリンクから「ぷらっと・さいたま―スマート農業導入ナビ―」（県のスマート農業専用ウェブサイト）にアクセスしてください。
https://smartagri-navi.pref.saitama.lg.jp/event/4072/
申込期限：11月2日（日曜日）まで
8 主催
埼玉県
9 参考資料
スマート農業技術実演・展示会のチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-761-66b7c465e5fb7b50b79e4b342184b3fe.pdf
● お問い合わせ先
埼玉県農林部農業支援課 普及活動担当
電話 048-830-4050（直通）
E-mail a4040-11@pref.saitama.lg.jp