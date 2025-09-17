再上映で話題の大ヒット映画『ロボット・ドリームズ』原作日本版、9月17日にいよいよ発売
株式会社ポプラ社は、大ヒット映画『ロボット・ドリームズ』の原作グラフィックノベル（コミック）を、日本限定の特別描きおろしカバーにて2025年9月17日（水）に発売いたします。
2024年11月公開以降、異例のロングランでヒットしたアニメーション映画『ロボット・ドリームズ』。原作グラフィックノベルの日本版は、著者のサラ・バロンさんによる日本版描きおろしのカバーイラストや本にまつわる意外なエピソードなど、本作でしか読めないスペシャルな仕様でお届けいたします。
【日本限定のスペシャル仕様】
●描きおろしイラストによる豪華ハードカバー
●著者から日本の読者に向けてメッセージ
●映画ビジュアル＆原書カバーカラーピンナップ
●著者インタビュー、オリジナルストーリー、描きおろしカバーイラストを含むラフスケッチを掲載
●作中に登場する映画・書籍の紹介
原作者のサラ・バロンさんから日本の読者へのメッセージ
【STORY】
ある日、海へ行ったドッグとロボット。
しかし、ロボットは海水で錆びつき動けなくなってしまう。
ドッグは必死にロボットを助けようとするものの……。
『ロボット・ドリームズ』原作日本版の本文より
日本で異例のヒットとなったアニメーション映画「ロボット・ドリームズ」とは
(C) 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL
都会に暮らす主人公・ドッグが、孤独を紛らわすために注文したお友だちロボット。ふたりの変化していく関係性を描いた感動作。
第96回アカデミー賞で長編アニメーション映画賞に宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』とともにノミネートされるなど、海外で様々な賞を受賞して話題となりました。
日本でも昨年11月に公開されると、SNSなどの口コミを中心に一気に話題となり、映画ファンを中心に熱く支持されています。
新宿武蔵野館では9ヵ月ものロングラン上映から、さらに現在(2025年9月)もいくつかの映画館で再上映を行っています。
著名人からの絶賛コメントもいただきました！
コドモだったことのあるすべてのオトナと、
「友だち」というコトバにずっと怯えていたあなたに
じんわり沁みてくる本です。
――恩田 陸（小説家）
劇場でこの作品と出会ってすぐに原作も拝読しました。
言語を超えて、種族を超えて、友情とか愛とか、相手を思いやる当たり前の日常がここにあって、それでも出会って別れて、今の自分があるんだけど、忘れないよ。忘れないよ。ずーっと大好きだよ。。。
僕の中で、これを超えてくる作品にはなかなか出会えないと思っています。
――山口勝平（声優）
著者プロフィール
サラ・バロン
シカゴ在住のグラフィックノベル・児童書作家、イラストレーター。2012年、『Bake Sale』がYALSA優秀グラフィックノベルに、2019年、『Hold Hands』がニューヨークタイムズベスト児童書に選出されるなど、数多くの話題作を世に送り出している。2023年、『Robot Dreams』がパブロ・ベルヘル監督によってアニメ映画化され話題に。
＜監訳・訳＞杉田七重（すぎた・ななえ）
1963年東京都生まれ。小学校の教師を経たのちに翻訳の世界に入る。主な訳書に「ドクター・ドリトル」シリーズ（ヒュー・ロフティング作/ポプラ社）、『海を見た日』（M・G・ヘネシー作/鈴木出版）『フラミンゴボーイ』（マイケル・モーパーゴ作/小学館）などがある。
書籍情報
タイトル：『ロボット・ドリームズ』
著者：サラ・バロン
定価：2,700円（税抜）
発売日：2025年9月17日（水）
書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008517.html
Amazon＞＞ https://amzn.to/458r3j6
楽天ブックス＞＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18313950/?l-id=item-c-pbook-n-b