再上映で話題の大ヒット映画『ロボット・ドリームズ』原作日本版、9月17日にいよいよ発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、大ヒット映画『ロボット・ドリームズ』の原作グラフィックノベル（コミック）を、日本限定の特別描きおろしカバーにて2025年9月17日（水）に発売いたします。

2024年11月公開以降、異例のロングランでヒットしたアニメーション映画『ロボット・ドリームズ』。原作グラフィックノベルの日本版は、著者のサラ・バロンさんによる日本版描きおろしのカバーイラストや本にまつわる意外なエピソードなど、本作でしか読めないスペシャルな仕様でお届けいたします。

【日本限定のスペシャル仕様】

●描きおろしイラストによる豪華ハードカバー

●著者から日本の読者に向けてメッセージ

●映画ビジュアル＆原書カバーカラーピンナップ

●著者インタビュー、オリジナルストーリー、描きおろしカバーイラストを含むラフスケッチを掲載

●作中に登場する映画・書籍の紹介

原作者のサラ・バロンさんから日本の読者へのメッセージ

【STORY】

ある日、海へ行ったドッグとロボット。

しかし、ロボットは海水で錆びつき動けなくなってしまう。

ドッグは必死にロボットを助けようとするものの……。

『ロボット・ドリームズ』原作日本版の本文より

日本で異例のヒットとなったアニメーション映画「ロボット・ドリームズ」とは

(C) 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL

都会に暮らす主人公・ドッグが、孤独を紛らわすために注文したお友だちロボット。ふたりの変化していく関係性を描いた感動作。

第96回アカデミー賞で長編アニメーション映画賞に宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』とともにノミネートされるなど、海外で様々な賞を受賞して話題となりました。

日本でも昨年11月に公開されると、SNSなどの口コミを中心に一気に話題となり、映画ファンを中心に熱く支持されています。

新宿武蔵野館では9ヵ月ものロングラン上映から、さらに現在(2025年9月)もいくつかの映画館で再上映を行っています。

著名人からの絶賛コメントもいただきました！

コドモだったことのあるすべてのオトナと、

「友だち」というコトバにずっと怯えていたあなたに

じんわり沁みてくる本です。

――恩田 陸（小説家）

劇場でこの作品と出会ってすぐに原作も拝読しました。

言語を超えて、種族を超えて、友情とか愛とか、相手を思いやる当たり前の日常がここにあって、それでも出会って別れて、今の自分があるんだけど、忘れないよ。忘れないよ。ずーっと大好きだよ。。。

僕の中で、これを超えてくる作品にはなかなか出会えないと思っています。

――山口勝平（声優）

著者プロフィール

サラ・バロン

シカゴ在住のグラフィックノベル・児童書作家、イラストレーター。2012年、『Bake Sale』がYALSA優秀グラフィックノベルに、2019年、『Hold Hands』がニューヨークタイムズベスト児童書に選出されるなど、数多くの話題作を世に送り出している。2023年、『Robot Dreams』がパブロ・ベルヘル監督によってアニメ映画化され話題に。

＜監訳・訳＞杉田七重（すぎた・ななえ）

1963年東京都生まれ。小学校の教師を経たのちに翻訳の世界に入る。主な訳書に「ドクター・ドリトル」シリーズ（ヒュー・ロフティング作/ポプラ社）、『海を見た日』（M・G・ヘネシー作/鈴木出版）『フラミンゴボーイ』（マイケル・モーパーゴ作/小学館）などがある。

書籍情報

タイトル：『ロボット・ドリームズ』

著者：サラ・バロン

定価：2,700円（税抜）

発売日：2025年9月17日（水）

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008517.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/458r3j6

楽天ブックス＞＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18313950/?l-id=item-c-pbook-n-b