Douzone BizonとFuriosaAI、韓国の科学技術情報通信部と情報通信産業振興院の「AI半導体海外実証支援事業」を通じて日本市場進出

FuriosaAIの高性能推論用AI半導体「RNGD」の外観および主要仕様 / 画像出典=FuriosaAI

ソウル、大韓民国 （企業名：FuriosaAI）- 韓国を代表するERP企業のDouzone BizonとAI半導体ユニコーン企業のFuriosaAIは、韓国科学技術情報通信部（MSIT）と情報通信産業振興院（NIPA）が主導する「AI半導体海外実証支援事業」を通じて日本市場に進出すると発表した。

今回の事業は、韓国産AI半導体とサービスの海外導入事例を確保し、グローバル進出の橋頭堡を築くことを目的としたプログラムで、計8つのコンソーシアムが支援を受けている。その中でもDouzone BizonとFuriosaAIの協業事例が特に注目を集めている。

日本経済産業省（METI）は「デジタルトランスフォーメーション（DX）推進ガイドライン2.0」を発表し、2025年までに中小企業のデジタル導入率を60%以上に拡大する計画を掲げている。これに伴い、政府補助金を活用したIT導入支援政策も活発に展開されている。

Douzone Bizonはこの事業を通じて「ONE AI」を日本市場で披露する。ONE AIはERP、グループウェア、電子文書管理（EDM）を統合した企業向けAIサービスであり、ERPデータ分析、AIによる決裁やレポート作成、スケジュール管理自動化など多様なAI機能を提供する。さらに、日本市場に合わせたERPの高度化や日本語UI/UXの適用も並行して進めている。

FuriosaAIの高性能AI半導体「RNGD」を搭載

FuriosaAIを構成するソフトウェアスタック / 画像出典=FuriosaAI

ONE AIのAI演算を担うのは、FuriosaAIの第2世代NPU（Neural Processing Unit）「RNGD」である。RNGDは高性能・高効率の推論演算に最適化されたAI半導体で、従来のGPUと比べて電力効率が2倍以上高く、グローバルのクラウド事業者やエンタープライズ企業から注目されている。

FuriosaAIは、RNGDに最適化されたコンパイラ、ランタイム、クラウドネイティブツールキット、インフラ管理ツールを含むソフトウェアスタックを提供している。また、専門のエンジニアリングチームを通じて半導体移行や現地特化型サポートも行う。

段階的検証と事業的意義

Douzone BizonとFuriosaAIは以下の4段階実証を通じて、機能・性能・安定性・使いやすさを総合的に検証する計画だ。

- NPUベースERP AI機能検証- 日本ユーザー対象のUI/UXテスト- 性能最適化- ユーザー満足度調査

両社はGPU比90%以上の精度と20%以上の応答速度の向上を目指している。今回の協業は単なる技術検証にとどまらず、韓国のAI半導体が日本を含むグローバル市場で競争力を証明する戦略的事例として評価されている。

企業紹介

DOUZONE BIZONのONE AIの演算を担うFuriosaAIのRNGDサーバー / 写真出典=FuriosaAI

Douzone Bizon（http://entest.douzone.biz/(http://entest.douzone.biz/)）

韓国国内1位のERP企業であり、AIを基盤としたデジタルトランスフォーメーションの先導企業。ERP・グループウェア・クラウドサービスなど多様なビジネスソリューションを提供し、世界20万以上の企業顧客を保有している。

FuriosaAI（https://furiosa.ai/(https://furiosa.ai/)）

高性能AI半導体設計の専門企業で、効率的な推論演算のためのNPU「RNGD」を開発。独自のソフトウェアスタックとグローバル商用化レベルの技術力を基盤に、次世代AI半導体市場をリードしている。