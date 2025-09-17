【わずか2室のエクスクルーシブ体験！】専属の料理人が目の前で捌くカニを堪能できる、ライブ感溢れる活け蟹専門店「かにじぇんぬ 麻布」10/1（水）オープン！

株式会社QRAUD

この度、活け蟹専門店「かにじぇんぬ」は、銀座、札幌、北新地、に続く4店舗目として「かにじぇんぬ 麻布」をオープンいたします。「かにじぇんぬ」は、完全個室のプライベート空間で、専属の料理人がお客様の目の前で活きた状態から捌くカニやカニ料理を楽しめる専門店です。爪や甲羅のほか、活きたカニでしか味わえないふんどしや心臓などを、刺身、茹で（レア、ミディアム、ウェルダン）、焼きなど、それぞれの部位に適した調理法で一杯丸ごと余すことなく提供しています。

ここでしか味わえない新鮮なカニに加え、数千匹に1匹の確率でしか水揚げされない「幻の蟹」とも言われる希少な「黄金蟹」や、焼き上げたカニの殻を煮出したカニ酒を楽しめるのも「かにじぇんぬ」ならではの体験です。提供するカニは、その日水揚げされたものが産地直送で届くので、東京にいながら産地同様の鮮度をお楽しみいただけます。

この度オープンする「かにじぇんぬ 麻布」は、たったの2室のみのエクスクルーシブな空間。掘りごたつ、テーブル席の2タイプから選べる個室が特別な時間を演出します。

＜メニュー（一例）＞

◆活けたらば蟹コース \55,000～\60,000（時価） *通年提供

◆活け毛蟹と気仙沼フカヒレコース \55,000 *通年提供

◆秋の味覚 松茸と活蟹のコース \38,000 * 9～10月中旬

◆松葉蟹コース \70,000 *11/7～3月末

*内容は仕入れ状況により変更致します。

【店舗概要】

店名：かにじぇんぬ 麻布

住所：東京都港区麻布十番3-10-5 THE CITY 麻布十番II CROSS 2階

営業時間：12:00～14:00、18:00～23:00

定休日：不定休

電話番号：03-6809-4987

席タイプ：個室のみ（4名／2室）

インスタグラム：https://www.instagram.com/kani.azabu/