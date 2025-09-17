TOPPANとTOPPANクーハン、新千歳空港の旅客ターミナルビル連絡施設内に「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」をオープン

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN)と、空港での物販店舗運営事業などを展開するTOPPANクーハン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役会長 CEO：星 君徳、以下 TOPPANクーハン)は、2025年9月22日(月)より新千歳空港の旅客ターミナルビル 連絡施設3階に、秋葉原駅改札内のエキュート秋葉原にある「TOPPA!!! BASE AKIBA」(読み：トッパベースアキバ)のサテライトショップ「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」(読み:トッパベースシンチトセ)を期間限定(2026年6月末までを予定)で出店します。

「TOPPA!!! BASE AKIBA」は、TOPPANが期間ごとにアニメ・ゲーム・アーティストなど異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。

「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」は、過去に「TOPPA!!! BASE AKIBA」限定として展開したグッズを含め、「TOPPA!!! BASE AKIBA」が様々なコンテンツとコラボレーションした際のオリジナルグッズを一部販売します。また、フィギュア、ぬいぐるみ、パズル、雑貨など日本のIPコンテンツのグッズ販売も行います。新千歳空港内でショップを展開することで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」で人気を博したオリジナルグッズを北海道でも入手可能にするとともに、訪日外国人に向け日本コンテンツの魅力を広く発信していきます。

店舗イメージ

■ 「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」オープンの背景

TOPPANは、消費者視点のものづくりや売り場づくりにおける多くのノウハウ・知見を活用し、2025年4月より、様々なコンテンツの魅力や新たな楽しみ方を発信するショップとして「TOPPA!!! BASE AKIBA」を運営しています。期間ごとにアニメ・ゲーム・アーティストなどのテーマコンテンツを入れ替え、印刷技術や加工技術を活用したオリジナルグッズの製作や販売、フォトブースの提供などを行っています。コラボレーションはこれまで5回行っており、中でも好評なオリジナルグッズの更なる展開先として、空の玄関口である空港にサテライトショップをオープンするに至りました。

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANコスモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 敦史）が2022年10月に設立したTOPPANクーハンは、空港での物販店舗運営を目的に事業を展開し、新千歳空港では日本全国の様々な商品を取り扱い、来訪者に日本文化を伝える「そらくうはん(TM)」を運営しています。

今回、TOPPANとTOPPANクーハンが協業し、「TOPPA!!! BASE AKIBA」のサテライトショップを新千歳空港に出店することで、国内ファンのみならず訪日外国人などの空港利用者へ向け、日本の様々なコンテンツの魅力を発信します。

■ 「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」の特長

・「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズの一部を販売

TOPPANが培ってきた高精細な色再現技術や微細加工技術などを活かし、コラボレーションコンテンツごとに企画する「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズの一部を、「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」でも展開します。「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とのコラボレーショングッズなど、過去に「TOPPA!!! BASE AKIBA」限定で展開したオリジナルグッズも一部販売します。

・日本のアニメやゲームのキャラクターグッズを販売

「TOPPA!!! BASE AKIBA」で取り扱った商品に限らず、日本の有名アニメおよびゲームキャラクターのぬいぐるみやフィギュアなど、豊富なグッズを販売します。

販売グッズ例(予定):ぬいぐるみブランド「NICI(ニキ)」

デフォルメフィギュアシリーズ「HELLO! GOOD SMILE」

70ピースジグソーパズル「ジグソーパズル コパン」

見る角度で絵柄がチェンジ！ 雑貨ブランド 「まじかる百貨店」

■ 今後の展開

TOPPANとTOPPANクーハンは、本店舗の開設・運営により、日本が誇るアニメ・キャラクター・アーティストなどのIPコンテンツの発信機会を拡大することで、日本文化の更なる普及や新たなファンの獲得に貢献します。今後も、TOPPANグループ全体で「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズの展開をはじめとして、IP関連ビジネス事業の拡大を推進していきます。

■ 「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」 店舗情報

・店舗名 :「TOPPA!!! BASE SHIN-CHITOSE」(トッパベースシンチトセ)

・場所 :新千歳空港 旅客ターミナルビル 連絡施設3階

(北海道千歳市美々987番地22)

・新千歳空港公式サイトURL:https://www.hokkaido-airports.com/ja/corporate/pressrelease/

・営業時間:平日/土日祝10:00～18:00

・「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式ECサイトURL:https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

＊「TOPPA!!! BASE」はTOPPANホールディングス株式会社が商標登録出願中です。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上