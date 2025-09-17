コミューン、初開催の「Commune Marche in Summer」でのべ1,214名が来場。ファンと企業がつながる新たな交流の場を創出

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：高田優哉）は、初の合同ファンミーティングイベント「Commune Marche in Summer」を2025年9月12日（金）、13日（土）に開催し、のべ1,214名が来場、盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

多くのファンと企業が直接つながり、信頼を育む機会となりました。本イベントでは、全16ブースにおいて商品の展示・試食・体験が行われ、来場者は新たな「好き」と出会い、企業はリアルな顧客の声を収集することができました。

当日のダイジェスト動画▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RpSszG3tqWk ]

主な開催内容・成果

日頃、オンラインコミュニティ上で交流をするファンと企業、ファン同士が交流する場が生まれた他、新たな好きの創出も生まれました。

- ファンとの共創商品の展示・サンプリングカルビーはファンと共創した新商品「絶品かっぱえびせん 花藻塩と燻製チーズ風味」をサンプリング。そのほか梅乃宿酒造、カティグレイスなど複数企業でもファンとの共創活動を紹介しました。- ファン考案メニューの販売キッチンカーではベースフードのファン考案レシピ「サーモンエッグベネディクト」を初めて販売し、多くの方に楽しんでいただきました。- 来場者の声の可視化ENEOSホールディングスやシャープなどがブースでアンケートを実施し、顧客の声を可視化しました。LIXILやCityCamp、やまやコミュニケーションズも商品の展示や販売を行い、顧客と直接会話をされました。- 多様な体験コンテンツ大島椿は新シリーズ「アトピコ」のテスター体験、ヤガイは「おやつカルパスすくい」を実施し、子どもから大人まで楽しめるコンテンツを展開しました。

- ファンミーティング青森県公式ファンコミュニティ「青森びいき」、明治「フラクトオリゴパーク」をはじめとする4ブランドがファンミーティングを開催。都内の青森スポットをディスカッションしたり、東洋アルミエコープロダクツの商品「石焼きいも黒ホイル」を活用したアレンジレシピの試食・感想の共有をしたり、参加者同士の交流も活発に行われました。

出展企業・来場者の声（一部。敬称略）- 出展企業「たくさんの方に喜んでいただいて、イベントに参加して良かった」（かりゆしインターナショナル）「オフラインの場ならではの強みとして、ブランドのロイヤルユーザー層と直接会話できた」（ファストノット）「お客様の声を聞ける貴重な機会であり、認知度やどんなシーンで食べられているのかなど再確認できました。ファンサイトの登録も増え「おやつカルパスクール」を知っていただける良い機会となりました。」（ヤガイ）- 来場者「いつも目にするブランドの“中の人”とお話しでき、貴重な機会でした」「知らない製品も知ることができました」「ニューオークボのパスタ初体験でしたが、モチモチの食感が最高でした」「いろんなブースがあって楽しかった」

コミューンは今後も、相互交流で信頼を育む「Commune」の提供を通じて、企業が顧客との信頼関係を事業成長に活かす「信頼起点経営」の実現を支援してまいります。

開催概要

イベント名：Commune Marche in Summer

開催日時：2025年9月12日(金) 12:00～20:00、9月13日(土) 10:00～17:00

会場：EASE目黒-Old Avenue-（東京都品川区西五反田3-1-2）

主催：コミューン株式会社

ハッシュタグ：#コミュマル

URL：https://commune-marche2025.studio.site/

詳細のイベントレポートは、後日、Commune「コミュニティコンパス」（https://commune.co.jp/magazine/）で公開いたします。

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。





会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：communeinc.com/ja(https://communeinc.com/ja)