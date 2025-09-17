トライアスロンに挑むハム・ソーセージ専門店代表が「低脂肪・高たんぱく」食品を開発、『アスリート満足セット』を新発売

クロイツェル

東京都町田市のドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル は、持久系競技者などのアスリート向けの新商品「アスリート満足セット」を2025年9月10日より店舗およびオンラインストアにて販売を開始しました。このセットは、日々トレーニングや体づくりに取り組むアスリートからの声をもとに開発した「低脂肪・高たんぱく」の商品をベースとし、ドイツ製法のハムやソーセージなど7品目の贅沢な詰め合わせです。

▲ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェルより発売 アスリート満足セット（7品目・ギフトボックス入り）

年々広がるアスリート食品への需要

スポーツ人口の増加や健康志向の高まりを背景に、アスリートフード市場は着実に拡大しています。特に持久系アスリート層に向けた「リカバリーフード」や「高たんぱく食品」は注目カテゴリーのひとつです。「トレーニング後でも美味しく食べられる加工食品がほしい」「身体をいたわりつつ、しっかり栄養を取りたい」といったアスリートの声が、実際に当店にも寄せられています。

店主自身のトライアスロン挑戦が開発の原点 現役アスリートや指導者の声も反映

クロイツェルの店主・吉岡は7年前からトライアスロンを始め、日々のトレーニングや大会を通じて、身体を酷使した後の栄養補給がどれほど重要か身をもって体験。

トレーニング後に必要なものは、単なるエネルギー補給ではなく、身体を修復し、心を満たす食事であることを痛感しました。その経験を出発点に、「アスリートが安心して食べられる」「美味しさでも満足できる」食品を提供することを使命と考え、トライアスロンの指導を受ける久保埜一輝コーチなどの意見を取り入れながら本商品の開発に至りました。

※久保埜一輝氏はトライアスロンコーチとして活動しながら、現在自身もアイアンマンを中心にレースに選手として出場。

本場ドイツの製法にこだわり、栄養・美味しさ・安心を兼ね備える

▲久保埜コーチとトレーニングに励むクロイツェル店主

味覚・素材・製法にこだわることで、健康志向なアスリートにも満足できる商品を目指し、添加物や保存料は極力控え、ドイツの伝統を守るレシピで作られています。

トレーニングに励むアスリートの方へ向け、大切な脂肪も加えつつ低脂肪・高タンパクの商品を中心に当店で製造・販売している人気商品も詰め合わせおります。そしてさらに肝臓の健康を考慮し、セットには栄養豊富なレバーペーストも加えました。お酒にもよく合う商品ラインナップになっています。

食事を楽しむこともアスリートの大切な要素として、安心して多くの方に味わっていただけたらと思います。

商品紹介：アスリート満足セット（ギフトボックス入り）

1. 高たんぱく・栄養バランス重視

良質のたんぱく質を豊富に含みつつ、脂肪分は過度にならないよう配慮。

2. 厳選7アイテムのセット内容

アスリートの声から生まれたこだわりの7品目

・ヘルシーナッツケーゼ

・ボンレスハム

・レバーペースト

・ジャーマンコンビーフ

・カイザーハック（ドイツ風ミートローフスライス）

・フランクフルト

・トーフハム

3. 味と素材へのこだわり

厳選された素材、ドイツ加工法、本場からインポートしたスパイス等を使用。保存料・過度な化学添加物は抑えられている。

【商品概要】

商品： アスリート満足セット（7品目・ギフトボックス入り）

発売：2025年9月10日（水）より店舗・オンラインストア」にて発売中

価格：4,800円（税込5,184円）

販売： ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル

今後の展望

▲ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル

“味覚・栄養・質を兼ね備えた食品を求めるアスリートにとって、ただの補助食品では満足できない”毎日のご褒美となりうる心も満足する食を提供していきたいと考えております。 クロイツェルは今回の新商品を皮切りに、今後も「伝統製法と現代ニーズの融合」をテーマにした商品開発を進め、アスリート市場だけでなく、健康志向の一般消費者への展開も見据え日々取り組んでまいります。

店舗概要

ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル

住所：〒194-0043 東京都町田市成瀬台2-16-2

Tel：042-725-2231

FAX：042-725-4186

mail:yoshioka1@kreutzer.gr.jp

営業時間：10：00-19：00

定休日：月曜日・第2・第4火曜日（10月より）

https://www.kreutzer.gr.jp/