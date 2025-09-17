TVアニメ「らんま1/2」第2期　第2期から登場する新キャラクターも描かれたキービジュアルを公開！　水曜日のカンパネラによるOPテーマ「ウォーアイニー」も使用した、第2弾PVを解禁！！

「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界のRINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化！


高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されています。


また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破しています。


本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987年36号～1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作です。


物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まります。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？


乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした…。


乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっています。



2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ「らんま1/2」の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。


続編にあたるTVアニメ「らんま1/2」第2期は、2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55～放送スタート！日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信を予定しています。


この度、TVアニメ「らんま1/2」第2期キービジュアルを公開しました！


今回のキービジュアルでは、舞台風の背景にキャラクターたちが大集合で描かれた1枚になっています。


中央には顔を近づけた乱馬とあかねが描かれ、第2期で描かれる2人の関係が気になります。その周囲にはらんま、シャンプー、良牙、九能、玄馬(パンダ)といったお馴染みのキャラクターに加えて、第2期から登場する新キャラクターである、ムース、右京、八宝斉、コロン、五寸釘も描かれています。



TVアニメ公式X(@ranma_pr)では、第2期キービジュアルを使用したデザインのQUOカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催！


キャンペーンの詳細は、ぜひTVアニメ公式Xにてご確認ください。



あわせて、第2弾PVも解禁！


今回のPVでは、第2期で乱馬とあかねの2人の距離が変化していく様子が描かれているほか、個性的なキャラクターたちによる“ドタバタ格闘ラブコメディー”と呼ぶにふさわしいシーンが次々と登場し、第2期の物語にますます期待が高まる映像に仕上がっています。


さらに、水曜日のカンパネラによる第2期のオープニングテーマ「ウォーアイニー」の音源を本映像内で初解禁。放送に先駆けて楽曲の一部を聴くことができます。



TVアニメ「らんま1/2」第2期の放送直前を記念して、小学館のコミックアプリ＆WEBコミックサイト「サンデーうぇぶり」では、アニメ第1期の範囲の原作漫画を一挙無料開放！


9月17日(水)～10月5日(日)の期間限定での公開となっており、これを読むことでアニメ第2期から視聴しても物語を楽しむことができます。ぜひこの機会に原作漫画もあわせてチェックしてください。


URL：https://www.sunday-webry.com/episode/2550912964676980735




そして、TVアニメ「らんま1/2」サウンドトラックが2025年12月24日(水)にリリース決定！


数々の名作アニメ音楽を手がける和田薫氏が作編曲を担当した、作品の世界を彩るBGMを全44曲収録。


昨年放送された第1期オープニングテーマ ano「許婚っきゅん」とエンディングテーマ りりあ。「あんたなんて」のテレビサイズバージョンも収録されます。



また、TVアニメ「らんま1/2」第1期 Blu-ray & DVDの追加情報も公開となりました。


姿見、店舗共通特典、オーディオコメンタリー試聴動画、リリース記念イベントに宇田鋼之介監督が追加出演することが発表されました。



いよいよ放送・配信開始が近づいてきたTVアニメ「らんま1/2」第2期に、ますます期待が高まります！


■TVアニメ「らんま1/2」第2期 第2弾PV




今回のPVは乱馬の「あかね、俺はロミオになりきる。だからお前も、ジュリエットになりきるんだ」という印象的なセリフから始まります。


画面が切り替わると、乱馬に迫るシャンプー、ムース、右京と次々とキャラクターが登場していきます。



その後、水曜日のカンパネラによる第2期のオープニングテーマ「ウォーアイニー」が流れ始めると、「伝えたくて　伝えられない── 本当の気持ち」というテロップとともに、乱馬とあかねのシーンが描かれていき、第2期で2人の距離が変化していく様子が表現。



PVの後半では個性的なキャラクターたちによる“ドタバタ格闘ラブコメディー”と呼ぶにふさわしいシーンが多数展開していき、第2期の物語にますます期待が高まる映像に仕上がっています。



なお、第2期のオープニングテーマ「ウォーアイニー」は本映像で音源初解禁となりました。
















YouTube公開URL：https://youtu.be/ltuVlsFkEjk


■TVアニメ「らんま1/2」サウンドトラック


TVアニメ「らんま1/2」サウンドトラックが、2025年12月24日(水)にCDリリース決定！


数々の名作アニメ音楽を手がける和田薫氏が作編曲を担当した、作品の世界を彩るBGMを全44曲収録。


ポップで軽快な日常シーンから、ダイナミックなアクション、心温まる感動的な場面まで、様々な感情を呼び起こす楽曲が収録されています。


さらに、昨年放送された第1期オープニングテーマ ano「許婚っきゅん」とエンディングテーマ りりあ。「あんたなんて」のテレビサイズバージョンも収録されます。



●商品概要




商品名：TVアニメ「らんま1/2」オリジナル・サウンドトラック


音楽：和田 薫


発売日：2025年12月24日(水)


価格：3,300円(税込)


収録内容：全44曲


品番：TFCC-81176


予約URL：https://ranma.lnk.to/soundtrack_CD



●店舗別予約・購入者特典


下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼントします。


特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方はぜひお早めにご予約ください！



・Amazon.co.jp：メガジャケ


・応援ショップ：スマホサイズステッカー



※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。


※応援ショップ対象店舗は後日店名を掲載いたします。


※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。


※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。


※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。


※特典には数に限りがございます。無くなり次第の終了となりますので予めご了承ください。


■第1期 Blu-ray & DVD追加情報


TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray＆DVD Vol.1は、2025年10月8日(水)発売！


現在予約受付中！


本日新たに、追加情報を解禁しました！



●姿見


TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray＆DVD Vol.1の姿見を公開！


原作・高橋留美子描き下ろしミニ色紙ほか豪華特典が盛りだくさん！





●店舗共通特典


対象店舗でご購入いただいた方に、ジャケットイラストのクリアファイルをプレゼント！


ぜひ裏面にもご注目ください！






●オーディオコメンタリー試聴動画


試聴動画を公開！


第1話オーディオコメンタリーは、山口勝平さん、林原めぐみさん、日高のり子さんが出演しています。




YouTube公開URL：https://youtu.be/qOg-8d-xs8I



●リリース記念イベントに宇田鋼之介監督が追加出演決定


TVアニメ「らんま1/2」Blu-ray＆DVD Vol.1発売を記念したリリース記念イベントに、宇田鋼之介監督の出演が決定！





【リリース記念イベント情報】


・開催日時：2026年2月1日(日)


・会場：都内某所


・チケット：PKGVol.1購入者特典　封入チケットにて申し込み、抽選制


・価格：当選者を無料ご招待


・出演者：山口勝平(早乙女乱馬役)、日高のり子(天道あかね役)、佐久間レイ(シャンプー役)、宇田鋼之介監督　※予定



【パッケージ概要】


・発売予定日：2025年10月8日(水)


・価格/品番


Blu-ray：30,800円（税込）【品番：ANZX17341～17343】


DVD：27,500円（税込）【品番：ANZＢ17341～17343】


・収録話数：本編全12話


・仕様：本編DISC3枚



■完全生産限定版特典


◆キャラクターデザイン谷口宏美 描き下ろし三方背ケース


◆高橋留美子先生 描き下ろしミニ色紙


◆特製ブックレット


◆特製ピンナップ


◆特典映像


・ノンクレジットOP＆ED


・ノンクレジットOP＆ED(あかねショートヘアver.)


・次回予告(第2話～第12話)


◆オーディオコメンタリー(第1話、第5話、第9話)


◆リリースイベント参加応募券



※仕様・特典は変更となる可能性がございます。



詳しくは特設サイトをご確認ください！


https://www.aniplex.co.jp/ranma/


■第2期 エンディングテーマリリース情報


にしな「パンダガール」





リリース日：2025年10月8日(水)


形態：デジタルシングル


配信URL：https://nishina.lnk.to/pangagirl



にしながTVアニメ「らんま1/2」第2期エンディングテーマとして書き下ろした新曲「パンダガール」が10月8日(水)にリリースされることが決定しました！


本日より、Apple Music およびSpotifyではPre-add/Pre-save（配信予約）がスタートしています。


ぜひあわせてチェックしてください！



【Pre-add/Pre-save とは？】


Apple Music の Pre-add（プリアド）、Spotify・YouTube MusicのPre-save（プリセーブ）は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。


前もってPre-add/Pre-saveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。


■TVアニメ「らんま1/2」第2期　作品概要


●作品名


らんま1/2



●イントロダクション


早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。


しかし乱馬にはある悩みが…。


中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、


水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？


乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！



●放送/配信情報


2025年10月より、日本テレビにて放送スタート！


日本テレビ系にて順次全国放送



放送直後よりNetflixにて独占配信！



●原作


原作／高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)



●STAFF


監督：宇田鋼之介


シリーズ構成：うえのきみこ


キャラクターデザイン：谷口宏美


総作画監督：吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐


メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘


POPアートワーク：北村みなみ


美術監督：大川千裕、林 竜太


色彩設計：垣田由紀子


撮影監督：加納 篤


編集：柳 圭介


音響監督：宇田鋼之介


音響効果：長谷川卓也


選曲：茅原万起子


音響制作：dugout


音楽：和田 薫


企画プロデュース：小学館集英社プロダクション


制作：MAPPA


製作：「らんま1/2」製作委員会



●CAST


早乙女乱馬：山口勝平


らんま：林原めぐみ


天道あかね：日高のり子


天道なびき：高山みなみ


天道かすみ：井上喜久子


天道早雲：大塚明夫


早乙女玄馬：チョー


響 良牙：山寺宏一


シャンプー：佐久間レイ


ムース：関 俊彦


久遠寺右京：名塚佳織


九能帯刀：杉田智和


九能小太刀：佐倉綾音


八宝斉：井上和彦


コロン：真山亜子


小乃東風：森川智之


三千院 帝：宮野真守


白鳥あずさ：悠木 碧


五寸釘 光：石田 彰


いちろう：関 智一



ナレーション：緒方賢一



※「日高のり子」の「高」は「はしご高」となります。媒体の性質上記載が難しい場合は、その旨付記ください。



●WEB


公式サイト：https://ranma-pr.com/


公式X：https://x.com/ranma_pr （推奨ハッシュタグ：#らんまアニメ）


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ranma_pr


●原作情報


少年サンデーコミックススペシャル


「らんま1/2」


全1～20巻、好評発売中！




高橋留美子


定価：各1,045円(税込)


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/44915?sort=old



「らんま1/2 SSC 完全復刻 BOX」好評発売中！




高橋留美子


内容：SSC復刻コミックス全38巻


収納BOX２箱


複製原画２枚セット入り特製コレクションホルダー


価格：29,700円(税込)


発行：小学館



▼詳しくはこちら！


https://www.shogakukan.co.jp/books/09179464



「らんま1/2 メモリアルブック 復刻版」発売中！




高橋留美子


定価：2,200円(税込)


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09199086


■Netflix (ネットフリックス) について


Netflixは、190以上の国や地域で2億7,000万人の有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。



Netflix Japan公式アカウント


Netflix：https://www.netflix.com/jp/　


X：https://twitter.com/NetflixJP


Anime X：https://twitter.com/NetflixJP_Anime


Instagram：https://www.instagram.com/netflixjp　


TikTok : https://www.tiktok.com/@netflixjapan


YouTube：https://www.youtube.com/c/NetflixJP


Anime YouTube：https://www.youtube.com/netflixanime


Facebook：https://www.facebook.com/netflixjp



＜画像掲出の際は下記コピーライトのご記載をお願いいたします＞


(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会