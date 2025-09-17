2025年8月度 派遣社員の平均時給は1,708円3ヵ月連続で過去最高を記録

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2025年8月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。 ※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

- 三大都市圏の平均時給、3ヵ月連続で過去最高に。前年同月を上回るのは36ヵ月連続。- インバウンド需要の高まりを背景に「旅行関連」で+137円の大幅上昇。- 9月以降も、10月就業開始の求人増加により、時給は高止まりの見通し。

2025年8月度の三大都市圏平均時給は1,708円（前月比+2円・0.1％増、前年同月比+6円・0.4％増）で、3ヵ月連続で過去最高を記録。前年同月を上回るのは36ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,674円（前年同月比+22円）で高時給を記録。特に関西エリアでは前年同月比+45円と高止まりが続く中、「通訳・翻訳」は前年同月比+141円と大幅に上昇しました。万博の閉幕が近づき来場客数が増加していることから採用ニーズが拡大し、各社応募獲得に向けて時給を引き上げたことが全体の底上げにつながりました。

営業・販売・サービス系も、1,642円（前年同月比+24円）となり過去最高時給を更新。中でも「旅行関連」は+137円と大幅に上昇しました。インバウンド需要の高まりに伴い、空港内の免税店の販売員やグランドスタッフなどの求人が増加。特に需要の高い多言語対応が可能な人材獲得の確保に向けた時給引き上げが、全体の高時給化を後押しする結果となりました。

慢性的な人手不足に加え、夏商戦に向けた企業の即戦力ニーズが時給を押し上げ、3ヵ月連続の過去最高時給を記録しました。9月度は「10月開始の求人」が多く登場し、人材の引き合いがさらに強まるため、今後も時給の高止まりは続くと見られます。

三大都市圏 職種別平均時給は、全職種で前年同月比プラスに。

8月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比プラス。

8月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

8月度の職種別／時給額ランキング

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

派遣で仕事を探す求職者と全国の人材派遣会社を結ぶ、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働きたい人のさまざまなニーズと、派遣会社の持つ仕事情報のマッチングを重視したサイト設計が特長です。どんな仕事情報も埋もれさせることなく、それを希望する派遣ユーザーにお届けします。

