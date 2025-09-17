2026年開幕の3x3プロバスケットボール国際リーグ『RBL』、プレオープニングラウンド「NAGOYA LITE QUEST」開催にあたり広沢一郎・名古屋市長を表敬訪問

株式会社UNIVA RBL

株式会社UNIVA RBL（本社：東京都港区、代表取締役：Rohit Bakshi）は、世界を舞台に活躍する3x3プロバスケットボールリーグ「ロイヤル・バスケットボール・リーグ（以下、RBL）」を日本で設立・ 運営をスタートさせました。2025年9月20日（土）・21日（日）に名古屋城二之丸広場でプレオープニングラウンド「NAGOYA LITE QUEST」を開催するにあたり、9月11日（木）に広沢一郎・名古屋市長を表敬訪問し、RBLプレオープニング大会の趣旨や開催の意義について説明する機会をいただきました。

3x3プロバスケットボールの新リーグ「RBL」とは？

広沢一郎・名古屋市長（写真右）と握手をかわす「RBL」コミッショナーRohit Bakshi氏（写真左）。

「ロイヤル・バスケットボール・リーグ（RBL）」とは、3人制バスケットボール【3x3（スリー・エックス・スリー）】の新たなプロリーグです。元プロバスケットプレイヤーであり、3x3におけるパイオニアとしての経験や知見を持つコミッショナーRohit Bakshi氏が主導し、 日本における3x3の国際プロバスケットボール「RBL」が設立されました。

Rohit Bakshi氏はこれまでインド、タイ、クロアチアで3x3の国際プロバスケットボールリーグを展開してきた実績があり、このたび2026年から世界に先駆けて日本で「RBL」が開幕することになりました。3x3は公園などの屋外に設置されたリングやコートを使用するストリートボールが発展したもので、2000年代後半に国際バスケットボール連盟（FIBA）が普及を推進し、2012年に全世界統一ルールが制定されました。各国で実施されるようになり、2017年にはオリンピックの正式種目に採択され、2020年東京オリンピックで正式種目としてデビューを果たしました。このように世界的に人気が急上昇している3x3の国際プロリーグ「RBL」を通して、日本国内での認知度アップ、競技レベルの向上、関係者・競技者の雇用創出、次世代プロの育成などを目指し、新たな道を切り開いてまいります。

名古屋にてプレオープニングラウンド「NAGOYA LITE QUEST」を開催！

公式YouTubeチャンネル▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fw5b-8FesEU ]

2026年、日本の主要都市で歴史的なシーズンが開幕。レギュラーラウンドを勝ち抜いた精鋭チームは、世界から集う強者たちが激突するグランドファイナルへ出場でき、さらにこの頂上決戦を制した1チームにだけ、ワールドツアーマスターズへの挑戦権が与えられます。

2025年9月20日・21日には名古屋にて「RBL」のプレオープニングラウンドを開催。2026年からの新リーグのスタートを華やかに盛り上げます。

プレオープニングラウンド開催概要

イベント名：FIBA 3x3 ENDORSED「NAGOYA LITE QUEST」

開催日：2025年9月20日（土）・21日（日）10:00～

会場：名古屋城二之丸広場

入場：試合観戦無料

プレオープニングラウンド開催にあたり、Rohit Bakshi氏が開催地・名古屋市の広沢一郎・名古屋市長を表敬訪問し、本リーグの趣旨や大会の開催意義などを対面でお伝えする機会をいただきました。

Rohit Bakshi氏は愛知県生まれで名古屋の高校に通学していたという縁があり、RBLの日本での記念すべき初開催の地は名古屋で、という強い想いがありました。3x3を始めとする屋外でのアーバンスポーツは、スポーツで人を集めるのではなくスポーツを人（ファン）に届ける、という考え方に基づいていて、人が集まる場所で開催するのが基本です。普段から観光客や地元の方が数多く集まる人気スポットである「名古屋城」での開催は、3×3の競技人口を増やすだけでなく、街全体を盛り上げるきっかけにもなることを、広沢一郎・名古屋市長にお伝えしました。

名古屋市長からは「RBLのお披露目となる日本初開催の地に、名古屋を選んでいただいてありがとうございます。名古屋城では対戦式の球技の大会を実施するのは初めてですので、訪れる皆様にはこのアーバンスポーツの面白さをご実感いただけるといいですね！ 大会の成功をお祈りしています」と感謝と激励のお言葉を賜りました。

2026年の「RBL」シーズン開幕を前にプレオープニングラウンドを開催！

2026年のシーズン開幕を前に、2025年9月20日・21日に名古屋にて「RBL」のプレオープニングラウンドを開催します。

FinalはBS朝日にてライブ中継も！エンタメイベントも充実！

※名古屋城二之丸広場には名古屋城観覧料がかかります。大人：500円 中学生以下：無料 名古屋市内高齢者65歳以上：100円（要証明書）

※雨天の場合、開催場所が変更になる場合があります。詳細はウェブサイトをご確認ください。

放送予定：BS朝日 9月21日（日）13:00～14：00「Final」ライブ中継

公式サイト：https://www.3x3rbl.com/

■主催：株式会社UNIVA RBL ■公認：FIBA（国際バスケットボール連盟）■後援：名古屋市、名古屋市教育委員会、一般社団法人名古屋スポーツコミッション、中日新聞社 ■協力：一般財団法人 愛知県バスケットボール協会

会社概要

会社名：株式会社UNIVA RBL

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階

設立：2025年4月

事業内容：3x3プロバスケットボールリーグの企画・運営

本件に関するお問い合わせ先

RBL Management Office（運営事務局）

メール：info@3x3rbl.com