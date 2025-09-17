イオンモール堺北花田店でのお仕事体験イベント「まちのおしごと体験」に協力

福助株式会社福助オリジナルスタンプで靴下デザインを楽しむ様子

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2025年9月13日(土)～15日(月・祝)に、イオンモール堺北花田店にて開催されたお子さま向けのお仕事体験イベント「まちのおしごと体験」に協力しましたのでご報告いたします。

当該イベントは、地域や企業、団体などの協力のもと、年少～小学6年生を対象に行われる職業体験イベントで、当社が協力するのは3度目となります。

このたびの「まちのおしごと体験」には25の企業・団体が参加。当社では前回同様、「靴下デザイナー」のお仕事を体験いただきました。無地の靴下に、福助オリジナルデザインの布用スタンプやペンを用いて自由にデザインし、さらに、当社直営店で使用している布製のギフト袋に入れてギフトラッピングを体験、ご自身がデザインした靴下を大切な人にプレゼントできるという内容で、2日間で50名ものお子さまに参加いただきました。このお仕事体験を通し、将来を考えるきっかけづくりになればと思っております。

当日の様子

当社は、お客さまの更なる生活の質向上を目指し、より良い商品開発や体験を通して、企業理念である「心とカラダに『福』を。～今日の感動を未来の文化へ～」 を実現してまいります。

【 概要 】

名称 ：まちのおしごと体験

開催日時 ：2025年9月13日(土)～15日(月・祝) ※当社は9月13日(土)・15(月・祝)の2日間参加

時間 ：11:00／12:00／13:00／14:00／15:00

所要時間45分を計5回開催

場所 ：イオンモール堺北花田店 センターコート（〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12）

思い思いのデザインを楽しむ様子完成した靴下の一例