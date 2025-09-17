フレデリック・ルセリエが「キャンディ」バッグを発表―フレンチ・エレガンスに遊び心を添えたアイコン

Vetrina Mia Limited

フランス・ニース-2025年9月17日-パリを拠点とするデザイナー Frederic Lesellier は、アイコニックな Beaumont デザインの甘くロマンティックな相棒となる最新作「Candy Bag」を発表しました。高い評価を得る Versailles Collection の継続として、Candy Bag はヴェルサイユ庭園の魅惑的な精神を捉える一方で、王宮のブドワールの洗練された女性性を映し出し、それを遊び心のあるモダンなエッジで再解釈しています。

「これは、ヴェルサイユの庭園をインスピレーション源として探求する私の継続ですが、異なる、より大胆な一面を備えています」と Frederic Lesellier は語ります。

キャンディバッグ、フレデリック・レセリエによる作品。118,000円 ※税込み価格。ヴェルサイユ コレクションを現代的に解釈したデザイン。118,000円 ※税込み価格。

イタリアの職人により緻密に仕立てられた Candy Bag は、最小限のデザインと、鮮やかなピンクとシーフォームの緑色による柔らかなカラーブロックのパレットを調和させ、タイムレスでありながら新鮮さも併せ持つ印象的な一品に仕上がっています。滑らかなカーフレザーは、サステナビリティと責任ある製造に対して LWG（Leather Working Group）ゴールドメダルを受賞した、北イタリアの著名なタンナーから調達しています。

外装は、18金のアンティークゴールド仕上げによるバラ型のクラスプで完成され、イタリアにて熟練の処理が施されることで、輝きと耐久性の双方を確保しています。内装には上質なスエードのヤギ革を用い、ビロードのような手触りと実用的なエレガンスを提供。日常の必需品が収まるよう設計され、ほとんどのスマートフォンサイズに対応し、整理に役立つ内ポケットを備えています。

18金製カスタムローズクラスプは、ヴェルサイユ コレクションの象徴であり、アンティークゴールド仕上げで表現されています。イタリア製。ステッチは完璧に揃えられ、カラーコントラストが際立ちます。キャンディバッグには取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、ショルダーやクロスボディとしてお使いいただけます。

Candy Bag の本質は多用途性にあります。流麗なトップハンドルで優雅に持つことも、着脱式ショルダーストラップでクロスボディとして装いに合わせることも可能です。日中のカジュアルなデニムにも、夜のドレスにも調和し、あらゆる装いにフレンチの魅力を添えます。

Frederic Lesellier について

2017年に創設された Frederic Lesellier は、芸術とデザインへの情熱から生まれました。創業当初から、細部への綿密な配慮をもって仕立てられるラグジュアリーなバッグとシューズに専心し、芸術性と機能性の融合によって、エレガンスと個性の双方を重んじる女性に訴求する存在として、速やかに評価を確立しました。

Frederic Lesellier は高品質な素材と伝統的なクラフツマンシップの技法に焦点を当て、すべての作品を熟練したイタリアの職人が手作業で製作しています。ブランドのデビューコレクションである Versailles Roses では、現在ではアイコニックとなったバラのクラスプを発表。ヴェルサイユ庭園の壮麗さへのオマージュとしてデザインされ、その精緻な花弁は、完璧さと細部への揺るぎないこだわりを体現しています。

発売情報

Frederic Lesellier の Candy Bag は vetrinamia.com 限定で入手可能です。日本のお客様向けに、同サイトでは先日導入された Paidy 後払いを含む各種の現地決済手段を提供しています。Vetrinamia は、日本の消費者に最高のショッピング体験を提供し続けることをお約束します。



Vetrinamiaについて

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。



