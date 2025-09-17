【叡啓大学】地域・企業の未来に価値を創出する県内初の取組「ひろしまバリューシフトプログラム」の開講式を10/8(水)に開催します

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）産学官連携・研究推進センターは、企業価値の創造と地域活性化を目指す「ひろしまバリューシフトプログラム」の開講式を、令和７年10月８日（水）に開催します。


「ひろしまバリューシフトプログラム」とは、都市圏の中核人材を“叡啓大学客員研究員“として受け入れ、経営課題を抱える県内企業とマッチングし、マッチング先企業にて経営課題解決を行う県内初の取組です。客員研究員は半年間、広島に住みながら、本学の特色あるリカレントプログラムを受講し、マッチング先企業での経営課題解決に取り組み、企業及び自身の付加価値づくりに挑戦します。


本プログラムを通じた都市圏からの人材流入により、「県内の関係人口の増加」や、「外部視点や知見の導入による県内企業の経営革新」などの効果が期待されます。


本学の新しい価値創造の取組に関心をお持ちの企業・団体の皆様のご参加をお待ちしております。


日時

令和７年10月８日（水）10:00～11:00（9:30より受付開始）


場所

叡啓大学15階（広島市中区幟町1-5）


内容

１.主催者挨拶
２.プログラム説明
３.客員研究員へ委嘱状授与
４.受入企業代表者・客員研究員挨拶
５.記念撮影


出席者

協同組合全国企業振興センター 理事長　田中 尚人
叡啓大学長　有信 睦弘
叡啓大学 産学官連携・研究推進センター長　早田 吉伸


実施方法

対面


参加費

無料


申込

お申込はこちらから


申込締切：10月６日（月）17時まで



申込締切：10月６日（月）17時まで







