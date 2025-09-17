【叡啓大学】地域・企業の未来に価値を創出する県内初の取組「ひろしまバリューシフトプログラム」の開講式を10/8(水)に開催します

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）産学官連携・研究推進センターは、企業価値の創造と地域活性化を目指す「ひろしまバリューシフトプログラム」の開講式を、令和７年10月８日（水）に開催します。

「ひろしまバリューシフトプログラム」とは、都市圏の中核人材を“叡啓大学客員研究員“として受け入れ、経営課題を抱える県内企業とマッチングし、マッチング先企業にて経営課題解決を行う県内初の取組です。客員研究員は半年間、広島に住みながら、本学の特色あるリカレントプログラムを受講し、マッチング先企業での経営課題解決に取り組み、企業及び自身の付加価値づくりに挑戦します。

本プログラムを通じた都市圏からの人材流入により、「県内の関係人口の増加」や、「外部視点や知見の導入による県内企業の経営革新」などの効果が期待されます。

本学の新しい価値創造の取組に関心をお持ちの企業・団体の皆様のご参加をお待ちしております。

日時

令和７年10月８日（水）10:00～11:00（9:30より受付開始）

場所

叡啓大学15階（広島市中区幟町1-5）

内容

１.主催者挨拶

２.プログラム説明

３.客員研究員へ委嘱状授与

４.受入企業代表者・客員研究員挨拶

５.記念撮影

出席者

協同組合全国企業振興センター 理事長 田中 尚人

叡啓大学長 有信 睦弘

叡啓大学 産学官連携・研究推進センター長 早田 吉伸

実施方法

対面

参加費

無料

申込

お申込はこちらから

申込締切：10月６日（月）17時まで

