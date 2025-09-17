2025年8月度 フリーランスエンジニア月額平均単価76.3万円。開発言語別では「Rust」の平均単価が4ヵ月連続上昇

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営するフリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』（https://freelance-start.com/）では、サイトに掲載されたすべての求人の情報を集計し、分析を行なっています。2025年8月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。

調査結果 概要

- 2025年8月のフリーランス案件の月額平均単価は76.3万円。- 2025年8月末時点での掲載案件数は499,914件。最高単価は210万円。- 開発言語別では「Rust」の平均単価が4ヵ月連続上昇。職種別では「エンジニアリングマネージャー」の単価が大きく上昇。

フリーランス支援事業部 事業部長 相場 敏行 コメント

2025年8月のフリーランスエンジニアの報酬相場に関する調査を実施しました。調査結果では7月のフリーランス案件の月額平均単価は76.3万円、2025年8月末時点での掲載案件数は499,914件でした。また、最高単価は「PMO」で210万円でした。

開発言語別では「Rust」の平均単価が4ヵ月連続上昇（+0.4万円/0.5％増）。「Go言語」「Rust」「Ruby」といった比較的新しい言語やモダンな開発で人気の言語が引き続き高単価を維持しています。

職種別では、「エンジニアリングマネージャー」の単価が上昇しています（+9.9万円/11.9％増）。企業の「エンジニアリング組織全体をいかに効率的に、かつ健全にスケールさせるか」への意識が高まっていることが考えられます。

また常駐案件とリモート案件のトレンドは、リモート案件の掲載比率が43.0％で、常駐案件との報酬額の差は「5.1万円（常駐：73.5万円、リモート：78.6万円）」とリモート案件が高い結果となりました。

引き続き、累計案件数122万件を超えるフリーランスエンジニアの案件獲得支援サイトとして、報酬相場情報を分析してまいります。

調査結果 詳細

開発言語別の月額平均単価（上位15位）

開発言語別の月額平均単価（上位15位）を見ると、多くの言語で単価は傾向にありました。比較的新しい言語である「Go言語」「Rust」「Ruby」などが高い単価を維持しており、市場での需要の高さがうかがえます。

2025年7月度のレポートは、こちらをご参照ください。

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）を見ると、「Next.js」が首位で、2ヵ月連続で単価が上昇する結果に（+0.4万円/0.5％増）。「Next.js」「React」「Nuxt.js」など、SEO（検索エンジン最適化）や表示速度の改善ができることで高い需要があると考えられます。

職種別の月額平均単価（上位15位）

職種別の月額平均単価（上位15位）を見ると、「エンジニアリングマネージャー」が先月の10位から4位へと大きく順位をあげています（+9.9万円/11.9％増）。「AIエンジニア」「機械学習エンジニア」といった職種が軒並み単価を伸ばしており、AIとデータ活用のトレンドが引き続き強力であることが伺えます（AIエンジニア：+2.5万円/2.9％増、機械学習エンジニア：+1.6万円/1.8％増）。

フリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』 https://freelance-start.com/(https://freelance-start.com/)

2018年よりサービス展開。日本で最も多くのフリーランスエンジニア向け案件が掲載されている、国内最大級の案件検索エンジンです。フリーランスエンジニア向けの案件情報を、開発言語や単価、勤務地、案件の特徴など細かい希望条件をもとに横断検索。応募までワンストップで完結できます。さらに、案件を紹介するエージェントのクチコミ・評判も確認可能。最も自分にマッチする案件探しを支援します。

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1065-cea29c298b5c76d97679947f160db5b4.pdf

エン・ジャパン株式会社

広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com