【高島屋】初めて店舗以外に拡大して、回収キャンペーンを実施！回収点数に応じて各店などで使える「お買物券」をプレゼント！10月1日（水）から 「Depart de Loop 回収キャンペーン」がスタート

～循環型社会の実現を目指したプロジェクト～ Depart de Loop 回収キャンペーン

株式会社高島屋

衣料品（デニム・カシミヤ・ビジネススーツ含む）、コスメ、羽毛ふとん を1カ所に集約して回収するキャンペーンを実施いたします。さらに、会期中は回収点数に応じて高島屋の各店などで使える「お買物券」をプレゼント！

◆10月１日（水）～10月28日（火） 高島屋各店（13店舗） にて実施

※店舗により、回収キャンペーンの開始日・終了日が異なります

【新企画】 回収拠点を、初めて店頭以外にも拡大して実施いたします！

◆10月1日（水）～10月31日（金） オンラインショッピング・カタログ通信販売 にて実施

※10月31日（金）必着

会期中は回収点数に応じて、高島屋の各店などで使える「お買物券」をプレゼント（店頭）

高島屋のサステナブル活動 「TSUNAGU ACTION （ツナグアクション）」（※）の一環として取り組む、循環型社会の実現を目指した高島屋グループのプロジェクト 「Depart de Loop（デパート デ ループ）」。本プロジェクトでは、リサイクルシステムを持つ企業とパートナーシップを組み、「循環型のものづくり」を行っています。環境負荷を減らして、限りある資源を守るため、原料などに再資源化して新しい服やモノに再生し、その商品を高島屋の各店・オンラインストアにてご紹介、販売をしています。Depart de Loop（デパート デ ループ）では、年間を通して「アイテム回収（衣料品、コスメ、羽毛ふとん）」（デニム、カシミヤ、ビジネススーツは期間限定）を各店の該当売場にて行っていますが、10月1日（水）からこれらのアイテムを１カ所に集約して回収するキャンペーンを実施いたします。さらに、キャンペーン期間中は、回収点数に応じて、高島屋の各店など（一部店舗では専門店を含む）で使える「お買物券（500円）」をプレゼントいたします。

＜店頭＞

【お買物券について】

・回収1点につき、お買物券を1枚お渡しします

・お買物券はお一人様 最大4枚まで（回収点数には制限なし）

・有効期間：2025年10月１日（水）～11月30日（日）

※上記期間中、お買上げ税込5,000円ごとに

1枚利用可能（一部、対象外あり）※レシート合算不可

回収拠点を、初めて店頭以外に拡大して実施（オンラインショッピング・カタログ通信販売にて）

このたび回収拠点を、初めて店頭以外にも拡大いたします。オンラインショッピング（高島屋オンラインストア・タカシマヤファッションスクエア）、カタログ通信販売（タカシマヤ通信販売）で、対象アイテムの回収を配送にて受付いたします。※送料はお客様負担。回収方法・期間・クーポンの内容は店頭と異なります。

＜オンラインショッピング・カタログ通信販売＞

【オンラインショッピング・カタログ通信販売のクーポンについて】

・回収期間： 2025年10月１日（水）～10月31日（金） ※10月31日（金）必着

・有効期間： 2025年10月1日（水）～11月30日（日）

・「高島屋オンラインストア」、「タカシマヤファッションスクエア」

１0,000円以上のお買物でご利用できる「1,000円OFF」になるクーポンをプレゼント

・「タカシマヤ通信販売」（カタログ通信販売）

１回のご注文で何点でも、お手持ちのカタログ掲載商品が「10％OFF」になるクーポンをプレゼント

※クーポンは、高島屋オンラインストア、タカシマヤファッションスクエア、タカシマヤ通信販売のみでご利用いただけます。

※詳細は、各サイト（9月24日（水）午前10時公開予定）・カタログ冊子をご覧ください。

Depart de Loop について

Depart de Loop（デパート デ ループ）の詳細、各アイテムの再生プロジェクト（これまでに生まれ変わった衣料品、デニム・カシミヤアイテム、コスメ、羽毛ふとん）については、以下の「詳細はこちら」からご覧いただけます。

Depart de Loop 回収対象アイテム

（※）TSUNAGU ACTION について

Depart de Loop詳細はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=25AW_depart_de_loop

「TSUNAGU ACTION」（ツナグアクション）は、この地球を次の世代へ、未来につなげる今日の一歩にするため、高島屋がけん引役となり、ステークホルダーとともに取り組むサステナブル活動です。美しい地球と豊かな資源を、未来へつなぐ「PLANET」、地域の伝統や文化を伝え、広げていく「SOCIAL」、すべての人の自由と平等、笑顔に寄り添う「PEOPLE」の、３つのテーマに基づき、一人ひとりができる具体的なアクションを提案しています。

一年のなかでも特に「TSUNAGU ACTION WEEKS」の期間（4月・10月に実施）は、高島屋の各店やオンラインストアなどで、“地球と私たちの未来”を考えるきっかけとなる商品、イベントなどの取組みを拡大して展開・ご紹介しています。詳細は以下の「詳細はこちら」からご覧いただけます。

TSUNAGU ACTION詳細はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=25AW_tsunaguaction

【お問い合わせ】高島屋各店