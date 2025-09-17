【高島屋】初めて店舗以外に拡大して、回収キャンペーンを実施！回収点数に応じて各店などで使える「お買物券」をプレゼント！10月1日（水）から 「Depart de Loop 回収キャンペーン」がスタート
～循環型社会の実現を目指したプロジェクト～ Depart de Loop 回収キャンペーン
衣料品（デニム・カシミヤ・ビジネススーツ含む）、コスメ、羽毛ふとん を1カ所に集約して回収するキャンペーンを実施いたします。さらに、会期中は回収点数に応じて高島屋の各店などで使える「お買物券」をプレゼント！
◆10月１日（水）～10月28日（火） 高島屋各店（13店舗） にて実施
※店舗により、回収キャンペーンの開始日・終了日が異なります
【新企画】 回収拠点を、初めて店頭以外にも拡大して実施いたします！
◆10月1日（水）～10月31日（金） オンラインショッピング・カタログ通信販売 にて実施
※10月31日（金）必着
会期中は回収点数に応じて、高島屋の各店などで使える「お買物券」をプレゼント（店頭）
高島屋のサステナブル活動 「TSUNAGU ACTION （ツナグアクション）」（※）の一環として取り組む、循環型社会の実現を目指した高島屋グループのプロジェクト 「Depart de Loop（デパート デ ループ）」。本プロジェクトでは、リサイクルシステムを持つ企業とパートナーシップを組み、「循環型のものづくり」を行っています。環境負荷を減らして、限りある資源を守るため、原料などに再資源化して新しい服やモノに再生し、その商品を高島屋の各店・オンラインストアにてご紹介、販売をしています。Depart de Loop（デパート デ ループ）では、年間を通して「アイテム回収（衣料品、コスメ、羽毛ふとん）」（デニム、カシミヤ、ビジネススーツは期間限定）を各店の該当売場にて行っていますが、10月1日（水）からこれらのアイテムを１カ所に集約して回収するキャンペーンを実施いたします。さらに、キャンペーン期間中は、回収点数に応じて、高島屋の各店など（一部店舗では専門店を含む）で使える「お買物券（500円）」をプレゼントいたします。
＜店頭＞
【お買物券について】
・回収1点につき、お買物券を1枚お渡しします
・お買物券はお一人様 最大4枚まで（回収点数には制限なし）
・有効期間：2025年10月１日（水）～11月30日（日）
※上記期間中、お買上げ税込5,000円ごとに
1枚利用可能（一部、対象外あり）※レシート合算不可
回収拠点を、初めて店頭以外に拡大して実施（オンラインショッピング・カタログ通信販売にて）
このたび回収拠点を、初めて店頭以外にも拡大いたします。オンラインショッピング（高島屋オンラインストア・タカシマヤファッションスクエア）、カタログ通信販売（タカシマヤ通信販売）で、対象アイテムの回収を配送にて受付いたします。※送料はお客様負担。回収方法・期間・クーポンの内容は店頭と異なります。
＜オンラインショッピング・カタログ通信販売＞
【オンラインショッピング・カタログ通信販売のクーポンについて】
・回収期間： 2025年10月１日（水）～10月31日（金） ※10月31日（金）必着
・有効期間： 2025年10月1日（水）～11月30日（日）
・「高島屋オンラインストア」、「タカシマヤファッションスクエア」
１0,000円以上のお買物でご利用できる「1,000円OFF」になるクーポンをプレゼント
・「タカシマヤ通信販売」（カタログ通信販売）
１回のご注文で何点でも、お手持ちのカタログ掲載商品が「10％OFF」になるクーポンをプレゼント
※クーポンは、高島屋オンラインストア、タカシマヤファッションスクエア、タカシマヤ通信販売のみでご利用いただけます。
※詳細は、各サイト（9月24日（水）午前10時公開予定）・カタログ冊子をご覧ください。
Depart de Loop について
Depart de Loop（デパート デ ループ）の詳細、各アイテムの再生プロジェクト（これまでに生まれ変わった衣料品、デニム・カシミヤアイテム、コスメ、羽毛ふとん）については、以下の「詳細はこちら」からご覧いただけます。
Depart de Loop 回収対象アイテム
Depart de Loop詳細はこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=25AW_depart_de_loop
（※）TSUNAGU ACTION について
「TSUNAGU ACTION」（ツナグアクション）は、この地球を次の世代へ、未来につなげる今日の一歩にするため、高島屋がけん引役となり、ステークホルダーとともに取り組むサステナブル活動です。美しい地球と豊かな資源を、未来へつなぐ「PLANET」、地域の伝統や文化を伝え、広げていく「SOCIAL」、すべての人の自由と平等、笑顔に寄り添う「PEOPLE」の、３つのテーマに基づき、一人ひとりができる具体的なアクションを提案しています。
一年のなかでも特に「TSUNAGU ACTION WEEKS」の期間（4月・10月に実施）は、高島屋の各店やオンラインストアなどで、“地球と私たちの未来”を考えるきっかけとなる商品、イベントなどの取組みを拡大して展開・ご紹介しています。詳細は以下の「詳細はこちら」からご覧いただけます。
TSUNAGU ACTION詳細はこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=25AW_tsunaguaction
【お問い合わせ】高島屋各店