”アメリカで年間20万台売れている人気トップクラス” 最新電動ガン！情報解禁『 Gen 4 Predator 』シリーズが2025年9月18日 新発売！欲しい機能が全て詰まった1丁をその手に！

有限会社ライラクス

アメリカで一番売れているエアソフトガンブランドの最新モデル！

アメリカで絶大な人気を誇るLANCER TACTICAL（ランサータクティカル）から新登場の電動ガン。

年間20万台販売と ”驚異の信頼と実績” 直感的な操作感で初心者からベテランまで遊びつくせる一品！

圧倒的な精度、驚きの軽さを実現した最新モデルの電動ガン！

■今までの電動ガンの上位互換

「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズは、カスタムは不要！箱から出してすぐ驚異的な命中精度を発揮。高品質ながら非常に軽量。長時間のプレイでも疲れることなく、耐候性のマットブラック仕上げが、美しい外観を保ちながら、過酷な使用にも耐える堅牢さを提供します。

【発売予定日】

2025年9月18日発売

【商品名】

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 8" CQB AEG w/ Nebula II

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 10" SBR AEG w/ Nebula II

・Lancer Tactical Gen 4 Predator 13" Carbine AEG w/ Nebula II

【価格】43,000円（税抜）～45,000円（税抜）

Gen 4 Predator 8" CQB AEG 43,000円（税抜）Gen 4 Predator 10" SBR AEG 44,000円（税抜）Gen 4 Predator 13" Carbine AEG 45,000円（税抜）

驚異の集弾性！（30ｍシューティングレンジでの射撃↓↓↓）

エアソフトガンを初めて手にする人から、ベテランのサバゲーマーまで満足させる「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズ。Predatorの射撃制度なら初めての人でも簡単にヘッドショット！隙間から見えた遠くの敵に素早く射撃できる程の命中精度を誇ります！

この新しいエアソフトガンを手に入れることで、あなたのゲームが格段に向上することを実感できるはずです。正確な射撃、反応の速さ、そしてスムーズな操作感これらがあなたのプレイスタイルに革命をもたらします。

欲しいが全て詰まったPredatorシリーズ、どんなプレイヤーでも扱いやすい設計

ホップアップ調整が簡単！

Predatorシリーズは、チャージングハンドルを引くことによってエジェクションボードカバーが解放、ボルト部分が後退した位置で待機し、ホップアップ調整が簡単に行えます。

勿論戻す際は反対側のボルトキャッチを押すことで内部ボルトが前進。このギミックもたまらない！

アンビ（左右両利き対応）仕様で誰でも簡単操作

アンビセレクターレバーアンビマガジンキャッチボタン

アンビ仕様の銃は、利き手を問わず快適に操作できるのが大きな魅力です。右利き・左利き双方に対応するためストレスが少なく、状況に応じた素早い動作が可能になります。特にサバゲーでは遮蔽物の左右どちらからでもスムーズに構えられるため、戦術の幅が広がります。

バッテリー接続もラクラク簡単

従来の電動ガンはストック部分ごと取り外ししてからバッテリーコネクターへ接続していましたが、Predatorシリーズはストック後端部のカバーを外すだけで簡単にバッテリーコネクターへアクセスすることができます。

電子トリガー「ZION ARMS Nebula II（ネビュラツー）」を搭載！

ハイスペックな電子制御トリガーシステムを搭載し様々なモード設定が可能。

【トリガー感度設定】【射撃モード設定】【プリコック設定】【モーターブレーキ設定】等

サバイバルゲームに欲しい機能が全て詰まっています。

詳しくはコチラの動画をチェック

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

ランサータクティカル Gen4 電子トリガーの各種設定方法

https://www.youtube.com/watch?v=y8Aau7zkmp8

サバゲーをもっと楽しむための必需品

「Lancer Tactical Gen 4 Predator」シリーズを手に入れれば、エアソフトガンの楽しさが何倍にも膨れ上がります。高い精度と耐久性、抜群の操作性で、今までにない射撃体験を実感できるはず！

今すぐこの新しいエアソフトガンを手に入れて、サバイバルゲームの世界で一歩先を行くプレイヤーになりましょう。

Gen 4 Predator紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=gLq41UJPyig&t=113s(https://www.youtube.com/watch?v=gLq41UJPyig&t=113s)

【LayLaxオフィシャルサイト商品ページ】

・Gen 4 Predator 8" CQB ：https://laylax.com/products/0193939142993

・Gen 4 Predator 10" SBR ：https://laylax.com/products/0193939143006

・Gen 4 Predator 13" Carbine ：https://laylax.com/products/0193939143013

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



