UZU、価格高騰時代に“逆光”。全国約1万店舗の小売を順次終了しECに一本化──『アイオープニングライナー』を1,694円→1,100円へ

株式会社フローフシ（本社：東京都港区）が展開する「UZU BY FLOWFUSHI」は、化粧品の値上げが常態化するなか、小売販売を順次終了しECに一本化。人気の『アイオープニングライナー』を税込1,100円（旧価格1,694円）の公式オンライン限定価格で提供を開始します。流通・広告・中間マージンといった“見えないコスト”の極小化により、品質はそのまま、ビューティーの新しいスタンダード「The Fair Side of Beauty」を提案します。

(https://www.uzu.team/pages/about-us)

私たちが選んだ「新しいスタンダード」

美しさは生きるために絶対必要ではないかもしれません。けれど、美しさを楽しむことで、気持ちが軽くなったり、自分を少し好きになれたりする──それは日々を自分らしく生きるための大切な力です。

だからこそUZUは、これまでのビューティーの「当たり前」を見直し、新しい選択肢を提示します。

価格の裏側にある“仕組み”をフェアに

化粧品の価格には、原価だけでなく流通・広告・中間マージンなど商品の価値に直結しないコストが含まれます。UZUは小売販売を順次終了し、EC一本化へ。販売に伴う諸コストを極小化し、“本来あるべき価格”へリセットします。これを私たちは「ビューティーのフェアトレード」だと考えています。

新しい価格、新しい挑戦

商品名：UZU EYE OPENING LINER（アイオープニングライナー）全25色

新価格：税込 1,100円（旧価格 1,694円）

販売形態：公式オンライン限定

開始：2025年9月10日

これは、品質を落とすための値下げではありません。中間コストの極小化によって、価格を再定義する挑戦です。

価格は、変わっても、

「想い」は、変わらない。

そして、私たちはここに、強く誓います。

価格は変わっても、ものづくりへのこだわりと、これまで大切にしてきた想いは一切変わりません。



誰でも描きやすい「大和匠筆」、

手にしっくりと馴染む八角形の容器、

にじみにくく、お湯でオフできる機能性。



すべては、日本の誇れる技術と職人の手仕事があるからこそ実現してきたものです。私たちはこの品質を守りながら、これからも日々アップデートを重ね、さらなる満足を追求していきます。

THE FAIR SIDE OF BEAUTY

「The Fair Side of Beauty」それはビューティーを楽しむ自由を、誰にでもフェアに届けるための新基準。値上げが“常識”の時代に、UZUはあえて逆光し、美の入り口をもっと自由にしていきます。

代表コメント

「価格を下げるために、品質を下げることはしない。仕組みを変えることで、価格を変える。それがUZUの答えです。」

株式会社フローフシ 代表 田中信行