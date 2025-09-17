TGS2025 開幕直前情報 会場マップ公開！ 新たな募金プロジェクト「GAME with YOU募金」開始

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(略称:CESA、会長:辻本 春弘)は、開幕まで1週間に迫った「東京ゲームショウ2025」（以下TGS2025）の会場全体マップを本日公開いたしました。会場全体マップにつきましては、公式サイトよりご確認いただけます。（https://service.tgs.cesa.or.jp/map/）

また、本年より、東京ゲームショウを主催するCESAは、未来を担う子どもたちへの支援を目的とした募金プロジェクト「GAME with YOU募金」を開始することを発表いたします。

■本日の主な発表内容

1.TGS2025 会場マップ公開

2.新たな募金プロジェクト「GAME with YOU募金」開始

■TGS2025 全体会場マップを公開！

TGS2025の幕張メッセ会場は、展示ホール1～11、イベントホール、国際会議場まで全館を使用します。今年も1ホールにイベントステージ、国際会議場にはビジネスミーティングエリアを配置し、一般公開日から始まるファミリーゲームパークはイベントホールに設置。また、「スマートフォンゲームコーナー」と「ビジネスソリューションコーナー」は9～11ホールに設けます。

※公式マップ：https://service.tgs.cesa.or.jp/map/

●主要コーナー・エリアの場所

【1ホール】 イベントステージ／ゲームアカデミーコーナー／一般展示

【2～8ホール】 一般展示

【9～11ホール】 ビジネスソリューションコーナー（一部ビジネスデイのみ）／AIテクノロジーパビリオン（ビジネスデイのみ）／スマーフォンゲームコーナー／ゲーミングハードウェアコーナー／eスポーツコーナー／ゲーミングライフスタイルコーナー／AR/VRコーナー／オールアクセシビリティコーナー／インディーゲームコーナー

【10～11ホール 2Fエスプラナード】 インディーゲームコーナー

【国際展示場】 ビジネスミーティングエリア（ビジネスデイのみ）

【屋外】 コスプレエリア（9ホール東西）、フードコート（4-6ホール南・9ホール南）

■CESAの新たな募金プロジェクト「GAME with YOU募金」開始！

東京ゲームショウを主催するCESAでは、このたび、未来を担う子どもたちへの支援を目的とした募金プロジェクト「GAME with YOU募金」を開始いたしました。東京ゲームショウは、ゲームコンテンツの魅力を発信する場であると同時に、人と人とが出会い、共感し、つながる場でもあります。「GAME with YOU募金」は、そうした“つながりの力”を社会へ還元する東京ゲームショウを皮切りに発足する寄付プロジェクトです。2025年度は、未来を担う子どもたちの学び・生活・成長を支援する活動を応援対象とします。

●募金概要

名称：GAME with YOU募金

実施期間：2025年9月～2026年3月

対象者：ゲームに関心を寄せるすべての個人の方々

（※法人からの寄付は受け付けておりません）

●「d払い」による募金も可能！

本プロジェクトは、NTTドコモが提供する「d払い(R)」の協力のもと、東京ゲームショウ2025の会場内および東京ゲームショウ公式ウェブサイトからキャッシュレス募金が可能となります。

対象エリアに掲出された専用QRコードを「d払い」アプリで読み取るか、または東京ゲームショウ公式ウェブサイトからアクセスすることで簡単に寄付へご参加いただけます。

GAME with YOU募金の詳細は、後日東京ゲームショウ公式ウェブサイトにて公開予定です。

※「d払い」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

■東京ゲームショウ2025開催概要

名称：東京ゲームショウ2025(TOKYO GAME SHOW 2025)

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

会期：

2025年9月25日(木) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月26日(金) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月27日(土) 一般公開日 9:30~17:00

2025年9月28日(日) 一般公開日 9:30~16:30

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

来場予定者数：25万人

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp

公式X：https://x.com/tokyo_game_show

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_game_show/

公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyogameshow/?locale=ja_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokyogameshow

公式Twitch：https://www.twitch.tv/tokyogameshow1