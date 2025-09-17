スニーカーの快適性と、アイコニックなCARIBOUブーツのタフなDNAが融合「CALLSIGN HORIZON」2025年9月19日(金)発売

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1962年にカナダで誕生したフットウェアブランド「SOREL（ソレル）」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン）は、9月19日（金）に新作のHORIZON コレクションから「CALLSIGN HORIZON LOW GTX（コールサインホライゾン ロウゴアテックス）」（税込み価格：\31,900）及び「CALLSIGN HORIZON MID GTX（コールサインホライゾン ミッドゴアテックス）」（税込み価格：\33,000）を発売します。

「CALLSIGN HORIZON 」は、ウインターブーツの原型として世界中で支持されているソレルのアイコン「CARIBOU」のタフなDNAに、スポーティーなスニーカーの快適性を融合したシューズです。

アウトドアにルーツを持ちながらも、都会的なスタイルを兼ね備えた一足は、あらゆるシーンで活躍します。

ゴアテックスによる卓越した防水性と、ヴィブラムソールがもたらす確かなグリップ力。スタイルと機能性を洗練されたバランスで両立させたヘリテージな一足です。

■展開アイテム

CALLSIGN HORIZON LOW GTX

CALLSIGN HORIZON MID GTX

防水パフォーマンス

GORE-TEXメンブレンを搭載。雨や雪など過酷な環境から足を守り、常にドライで快適な状態を保ちます。

プレミアムマテリアル

耐摩耗性テストをクリアしたスエードと、LWG認証レザーを組み合わせたアッパー。ヘリテージを受け継ぐトリプルステッチが、クラフトマンシップを象徴します。

卓越したグリップ力

Vibram XS Trek Evoアウトソールが多様な路面で優れたトラクションと安定性を発揮。都市の舗道から自然の小径まで、力強く自信に満ちた一歩をサポートします。

■WEBSITE

https://www.sorel.jp/shop/e/ehorizon/

■発売日

2025年9月19日（金） 10時発売開始

■取扱い店舗

THE LIFESTYLE STORE by Columbia ステラプレイス店 (北海道)

コロンビア 原宿キャットストリート店 (東京)

コロンビア MARK IS みなとみらい店 (神奈川)

コロンビア グランフロント大阪店 (大阪)

コロンビア 神戸店 (兵庫)

SOREL公式オンラインストア https://www.sorel.jp/shop/default.aspx

■SORELとは

その一歩を強くする。

1962年、カナダで生まれたSOREL。

以来、半世紀以上にわたり、ウインターブーツのスタンダードとして世界中で愛され続けてきました。

どこまでも歩いていけるフィット感。滑りにくいラバーソール。やさしく足を守る柔軟性。

時代とともに進化を遂げてきたSORELのクラフトマンシップは、季節を越え、シーンを越え、

あなたのスタイルを輝かせる存在へ。

自分らしさを楽しみたい時も。あたらしい自分に出会いたい時も。

歩み続ける、あなたの足もとに。

