スニーカーの快適性と、アイコニックなCARIBOUブーツのタフなDNAが融合「CALLSIGN HORIZON」2025年9月19日(金)発売

1962年にカナダで誕生したフットウェアブランド「SOREL（ソレル）」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン）は、9月19日（金）に新作のHORIZON コレクションから「CALLSIGN HORIZON LOW GTX（コールサインホライゾン　ロウゴアテックス）」（税込み価格：\31,900）及び「CALLSIGN HORIZON MID GTX（コールサインホライゾン　ミッドゴアテックス）」（税込み価格：\33,000）を発売します。



「CALLSIGN HORIZON 」は、ウインターブーツの原型として世界中で支持されているソレルのアイコン「CARIBOU」のタフなDNAに、スポーティーなスニーカーの快適性を融合したシューズです。


アウトドアにルーツを持ちながらも、都会的なスタイルを兼ね備えた一足は、あらゆるシーンで活躍します。



ゴアテックスによる卓越した防水性と、ヴィブラムソールがもたらす確かなグリップ力。スタイルと機能性を洗練されたバランスで両立させたヘリテージな一足です。






■展開アイテム



CALLSIGN HORIZON LOW GTX



CALLSIGN HORIZON MID GTX



防水パフォーマンス

GORE-TEXメンブレンを搭載。雨や雪など過酷な環境から足を守り、常にドライで快適な状態を保ちます。






プレミアムマテリアル

耐摩耗性テストをクリアしたスエードと、LWG認証レザーを組み合わせたアッパー。ヘリテージを受け継ぐトリプルステッチが、クラフトマンシップを象徴します。






卓越したグリップ力

Vibram XS Trek Evoアウトソールが多様な路面で優れたトラクションと安定性を発揮。都市の舗道から自然の小径まで、力強く自信に満ちた一歩をサポートします。





■WEBSITE


https://www.sorel.jp/shop/e/ehorizon/



■発売日


2025年9月19日（金）　10時発売開始



■取扱い店舗


THE LIFESTYLE STORE by Columbia ステラプレイス店　(北海道)


コロンビア 原宿キャットストリート店　(東京)


コロンビア MARK IS みなとみらい店　(神奈川)


コロンビア グランフロント大阪店　(大阪)


コロンビア 神戸店　(兵庫)


SOREL公式オンラインストア 　https://www.sorel.jp/shop/default.aspx



■SORELとは


その一歩を強くする。


1962年、カナダで生まれたSOREL。


以来、半世紀以上にわたり、ウインターブーツのスタンダードとして世界中で愛され続けてきました。


どこまでも歩いていけるフィット感。滑りにくいラバーソール。やさしく足を守る柔軟性。


時代とともに進化を遂げてきたSORELのクラフトマンシップは、季節を越え、シーンを越え、


あなたのスタイルを輝かせる存在へ。


自分らしさを楽しみたい時も。あたらしい自分に出会いたい時も。


歩み続ける、あなたの足もとに。




■読者からのお問い合せ先


株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン


フリーダイヤル：０１２０-１９３-８０３


受付時間10：00～18：00（土日祝除く）