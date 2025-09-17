スニーカーの快適性と、アイコニックなCARIBOUブーツのタフなDNAが融合「CALLSIGN HORIZON」2025年9月19日(金)発売
1962年にカナダで誕生したフットウェアブランド「SOREL（ソレル）」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン）は、9月19日（金）に新作のHORIZON コレクションから「CALLSIGN HORIZON LOW GTX（コールサインホライゾン ロウゴアテックス）」（税込み価格：\31,900）及び「CALLSIGN HORIZON MID GTX（コールサインホライゾン ミッドゴアテックス）」（税込み価格：\33,000）を発売します。
「CALLSIGN HORIZON 」は、ウインターブーツの原型として世界中で支持されているソレルのアイコン「CARIBOU」のタフなDNAに、スポーティーなスニーカーの快適性を融合したシューズです。
アウトドアにルーツを持ちながらも、都会的なスタイルを兼ね備えた一足は、あらゆるシーンで活躍します。
ゴアテックスによる卓越した防水性と、ヴィブラムソールがもたらす確かなグリップ力。スタイルと機能性を洗練されたバランスで両立させたヘリテージな一足です。
■展開アイテム
CALLSIGN HORIZON LOW GTX
010
263
125 *Women’s限定カラー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/161_1_1c169309943f4cceb4650f13028f8a64.jpg?v=202509180128 ]
CALLSIGN HORIZON MID GTX
010
263
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/161_2_8f37d9103e18ed8e471d22450be77e3b.jpg?v=202509180128 ]
防水パフォーマンス
GORE-TEXメンブレンを搭載。雨や雪など過酷な環境から足を守り、常にドライで快適な状態を保ちます。
プレミアムマテリアル
耐摩耗性テストをクリアしたスエードと、LWG認証レザーを組み合わせたアッパー。ヘリテージを受け継ぐトリプルステッチが、クラフトマンシップを象徴します。
卓越したグリップ力
Vibram XS Trek Evoアウトソールが多様な路面で優れたトラクションと安定性を発揮。都市の舗道から自然の小径まで、力強く自信に満ちた一歩をサポートします。
■WEBSITE
https://www.sorel.jp/shop/e/ehorizon/
■発売日
2025年9月19日（金） 10時発売開始
■取扱い店舗
THE LIFESTYLE STORE by Columbia ステラプレイス店 (北海道)
コロンビア 原宿キャットストリート店 (東京)
コロンビア MARK IS みなとみらい店 (神奈川)
コロンビア グランフロント大阪店 (大阪)
コロンビア 神戸店 (兵庫)
SOREL公式オンラインストア https://www.sorel.jp/shop/default.aspx
■SORELとは
その一歩を強くする。
1962年、カナダで生まれたSOREL。
以来、半世紀以上にわたり、ウインターブーツのスタンダードとして世界中で愛され続けてきました。
どこまでも歩いていけるフィット感。滑りにくいラバーソール。やさしく足を守る柔軟性。
時代とともに進化を遂げてきたSORELのクラフトマンシップは、季節を越え、シーンを越え、
あなたのスタイルを輝かせる存在へ。
自分らしさを楽しみたい時も。あたらしい自分に出会いたい時も。
歩み続ける、あなたの足もとに。
■読者からのお問い合せ先
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン
フリーダイヤル：０１２０-１９３-８０３
受付時間10：00～18：00（土日祝除く）