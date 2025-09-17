製薬企業MR向け「MRの“仮説力”向上研修」「診療報酬関連研修」を提供開始。コンサナリスト(R)川越満が実務に直結する新プログラムを開発

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、コンサナリスト(R)川越満によるMR向けの新たな研修プランとして、「MRの“仮説力”向上研修プログラム」および「診療報酬関連研修プログラム」の提供を開始いたしました。

川越は「難しいことをわかりやすく、明日から取り組める形に」をモットーに、多数の製薬企業で研修や講演を行ってきました。今回の新プログラムは、医師との課題形成を習慣化できるMRを育成し、成果に直結する “シェア・オブ・ディテーリング（医師が興味を持ってくれた時間の割合）”をいかに高めるかに焦点を当てています。

「MRの“仮説力”向上研修プログラム」について

本研修は、医師との課題形成を習慣化できるMRを育成することを狙いとしています。

思い込みではなく、根拠ある「仮説力」を磨くことで、面談機会や面談時間を増やし、成果に結びつけます。

プログラムは「破る」「気づく」「展開する」「検証する」の4ステップで構成。さらに2040年の医療環境を見据えた未来志向のワークを取り入れ、仮説検証を日常的に実践する新習慣を築きます。

川越はプログラム開発にあたり、多数のMRやマネージャーへのヒアリングを実施。「仮説とは真実に近づく手段であり、思い込みは成長を阻害する」という考えを軸に、本研修を設計しました。

「診療報酬関連研修プログラム」について

2026年度に予定される診療報酬改定を、MR活動のチャンスに変えるためのプログラムです。

本研修の目的は、医師が興味を持って話を聞いてくれる時間の割合＝シェア・オブ・ディテーリングを増やすことにあります。

診療報酬の知識は、病院・クリニック・薬局経営に直結するため、医師との対話の幅を広げる強力な切り口です。研修では、制度の仕組みから改定の影響、施設基準の確認ワークまでを、「仕組みの理解」「読み解く」「課題発見」「実践力の獲得」という4ステップで学び、明日からの活動に活かせる行動計画を整理します。

開催形式について

両プログラムとも、「半日（約3時間）」を基本としていますが、内容を凝縮した60分・90分の講演形式でも対応可能です。企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能ですので、ぜひご相談ください。

講師プロフィール：コンサナリスト(R)川越満

1970年、神奈川県 横浜市生まれ。

1994年米国大学日本校を卒業後、コンサルタントとジャーナリストの両面を兼ね備える

「コンサナリスト」(商標登録済)として、講演活動、書籍の出版プロデュースなどで活躍中。

講演の対象はMR志望の学生から製薬企業の幹部、病院経営者まで幅広い。

受講者のニーズに合わせ、"今日からできること"を必ず盛り込む講演スタイルが好評。

とくにMR向けの研修では圧倒的な支持を受けており、

受講者から「勇気づけられた」「聴いた内容を早く実践したい」という感想が数多く届く。

現在は「医師とMRの相互理解促進」を使命として、役立つコンテンツを生み出しつづけている。著作は30冊以上。

肩書の「コンサナリスト」とライフワークの「セルフ・ブランディング」を2004年に商標登録している。

