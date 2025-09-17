日本アイ・ビー・エム株式会社

IBMは本日、年次イベント「Think Japan」にて、日本におけるAI製品・ソリューションの共創を推進する新たな取り組みとして、「IBM AI Lab Japan」を2025年10月に立ち上げる計画を発表しました。AI Lab Japanは、お客様やパートナー企業との連携を通じて、AIエージェントを含む業務アプリケーションから、AIモデルなどを管理するAIソフトウェア、ハイブリッドクラウド環境で構成されるIT基盤、AIが稼働するためのChipなどを含むAIハードウェアまでを含む「フルスタックAI」の活用を促進し、日本企業がAIの利点を最大限に享受できる環境を提供するとともに、国内におけるソブリンAIの確立にも取り組みます。

日本の産業競争力強化には、AIによる生産性向上と新たな価値創出が不可欠です。その実現には、AI技術の開発・導入に加え、日本独自の要件をふまえたユースケースをより迅速に生み出していくことが重要です。また、経済安全保障の観点から、特に規制の厳しい産業では、国内で開発された信頼性の高いAIやITインフラストラクチャーへのニーズが高まっています。さらに、企業が用途に応じて最適なAIを柔軟に活用できるよう、多様な選択肢の提供が求められています。

IBM AI Lab Japanは、IBMの技術、コンサルティング、研究開発の強みを結集し、国内のパートナー企業や学術機関との協業を通じて、エンタープライズ向けAIの開発および実装を推進する戦略的拠点です。IBMとパートナー企業の持つ「フルスタックAI」の技術と知見を集約し、お客様固有の課題や将来への要件に基づく、信頼できるAI活用の加速を支援します。具体的には、以下の3つの領域での共創を推進します。

1) 日本市場向けのAI製品の開発・実装支援

IBMの東京ラボラトリー内にAIに特化したソフトウェアおよびハードウェアの開発拠点を設置し、IBMの海外の開発部門とも連携して、日本企業特有のニーズに即したIBM製品の開発・改良を加速します。ソフトウェア領域では、お客様の生産性向上を促進するAIエージェントの社会実装を支援し、ハードウェア領域では、AIチップのお客様製品への実装を支援します。

2) AIソリューションの共同開発

IBMやパートナー企業が提供するAIエージェントを活用して、お客様がより迅速にAIエージェントを利用できるソリューションを提供します。また、企業内データとAIを安全かつ効率的に運用するための統合的なAI管理基盤の設計・開発を行います。さらに、規制の厳しい産業におけるAI活用の促進に向け、ソブリンAIや業界特化型AIの開発にも注力します。

3) AIを組み込んだ製品・ソリューションの共同開発

IBMが提供する業界向けソリューションと、お客様やパートナー企業が提供する製品や業務アプリケーションへのAIの組み込みを促進し、それぞれの製品・ソリューションの付加価値の向上を推進します。

これらの取り組みで共創された製品・ソリューションは、パートナー企業との協業を通じて、同様の課題を持つお客様へ展開することを目指します。また、成果の一部をオープンソース・コミュニティーに提供し、日本におけるエンタープライズAIの発展に貢献します。

IBM AI Lab Japanは、虎ノ門に設置されているIBM Innovation Studioを起点とし、国内外の研究開発拠点とも連携しながら、物理的・デジタル両面でのコラボレーション・スペースを展開します。集中的なワークショップやデモ、概念実証などを通じて、お客様やパートナー企業とAIのユースケースを開発し、製品・ソリューションの設計から実装まで伴走します。

すでにAI分野に強みを持つ幅広いパートナーへ参加の呼びかけを開始しており、オープンな共創を拡大していきます。国産唯一のガバメントクラウド提供事業者として条件付き認定をされているさくらインターネット株式会社とは、同社のAI Lab Japanへのエコシステム・パートナー企業としての参画に向けた協議を開始しています。またIBM は、株式会社松尾研究所とも、AIパートナーシップ契約の締結に向けて協議を進めています。

日本IBM代表取締役社長の山口明夫は、次のように述べています。「IBM AI Lab Japanは、日本企業が直面する課題に寄り添いながら、実践的なAIユースケースを通じて解決策を共創するための戦略的拠点です。IBMが有するグローバルな技術力や知見と、日本国内の多様なパートナーの強みを活かした連携により、日本市場固有のニーズに的確に応えるAI製品・ソリューションを迅速に提供し、AIを起点とした産業変革とイノベーションの加速に貢献してまいります」

株式会社松尾研究所 取締役の金 剛洙氏は、次のように述べています。「AIの社会実装を進めるうえでは、技術革新のみならず、現場の実情に即したユースケースの創出が不可欠です。現在、IBM 様との連携について議論を進めており、日本における AI の応用範囲を広げ、先端技術の社会実装を進めたいと考えております」

以上

