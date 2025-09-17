【男女1000人に聞いた】レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人ランキング！男女別で発表

株式会社NEXER

■レンタカーで一緒にドライブしたい芸能人といえば？

ドライブといえば、気分転換にもなるよい機会です。

車を所有していなくても、レンタカーがあれば十分に楽しめますよね。

もし芸能人と一緒にドライブできるなら、誰と行きたいと思うでしょうか。

ということで今回は長期格安マンスリーレンタカーの『マンスリーゴー』と共同で、全国の男女1000名を対象に「レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2025年8月25日 ～2025年9月2日

質問内容：

質問1：あなたが「レンタカーで一緒にドライブに行きたい」と思う男性芸能人をひとりだけ教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

質問3：あなたが「レンタカーで一緒にドライブに行きたい」と思う女性芸能人をひとりだけ教えてください。

質問4：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

レンタカーで一緒にドライブに行きたい男性芸能人ランキング！

◆第1位 所ジョージ 104票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・一緒にいて楽しそうだからです。（20代・女性）

・物知りだし、かといって偉そうじゃないし、ユーモアがある。（30代・女性）

・話が面白いからです。（40代・男性）

・楽しい場所を沢山知っていそう。（50代・男性）

・人当たりが良くて 話を合わせてくれそう。（60代・女性）

・車の構造に詳しいこと。（70代・男性）

圧倒的な票数で1位に選ばれたのは「所ジョージ」さんでした。

車好きでも知られる所ジョージさんですが、トーク力もあることからドライブ中に楽しませてくれそうですよね。

◆第2位 明石家さんま 84票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・面白いから。（10代・女性）

・しゃべり相手になりそうだから。（20代・女性）

・盛り上がりそう。（30代・男性）

・会話に困らなさそうなので。（40代・女性）

・渋滞に引っかかっても退屈しないだろうから。（40代・男性）

・道中の会話がおもしろそうだから。（50代・男性）

・ドライブ中、ずっとしゃべり続けてくれて楽しませてくれそうだから。（60代・男性）

「所ジョージ」さんに次ぐ第2位は「明石家さんま」さんでした。

誰もがよく知るトーク力は魅力的ですよね。

明石家さんまさんとなら、楽しいドライブになるのが想像できます。

◆第3位 大泉洋 79票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ラジオがいらない。（30代・女性）

・水曜どうでしょうの時のような、ぐだぐだで楽しい旅を一度やってみたい。（40代・男性）

・ずっと面白いことを話してくれて、飽きなさそう。（50代・女性）

・気もそれほど使わずに、楽しく旅が出来そう。（50代・男性）

・一緒にいると楽しい雰囲気がある。（60代・男性）

第3位となったのは「大泉洋」さんでした。

水曜どうでしょうのイメージもある大泉洋さんとなら、笑ってドライブできそうですよね。

楽しい旅に期待する声がたくさんありました。

◆第4位 タモリ 69票

・話が面白そう。（30代・男性）

・博学そう。（30代・女性）

・有益な話をいろいろしてくれそうです。（40代・男性）

・おしゃべりでもなく、ダンマリでもなくほどよい会話をしてくれそう。（50代・男性）

・気遣いが上手で、楽しい旅路になりそう。（60代・男性）

◆第5位 日村勇紀（バナナマン） 37票

・話が面白そうで、おいしいものをたくさん知ってそうだから。（10代・男性）

・楽しそうだから。（20代・男性）

・おいしいグルメをめぐりたい。（30代・男性）

・色々面白い話をしながら楽しくドライブが出来そうなので。（40代・男性）

・運転がうまくて安心できる。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

レンタカーで一緒にドライブに行きたい女性芸能人ランキング！

◆第1位 綾瀬はるか 54票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・一緒にいて楽しそうだからです。（20代・女性）

・雰囲気に癒されそう。（40代・男性）

・大人しそうに見えて意外とスピードを出したりエキサイティングな運転をしてくれそうだから。（40代・男性）

・楽しくてあっという間に時間が過ぎそう。（50代・女性）

・のほほんとおっとりしている感じの方なので、いざ一緒にいたらコチラが面倒をみてあげたくなる可愛さなので一緒にドライブに行きたい。（50代・男性）

・笑顔が素敵でいるだけで華やかで場が和みそう。（50代・女性）

第1位に選ばれたのは「綾瀬はるか」さんでした。

綾瀬はるかさんの醸し出す雰囲気は、やわらかく癒やされそうですよね。

楽しく過ごすドライブをイメージできるのは大切です。

◆第2位 いとうあさこ 50票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・トークが面白いから。（10代・男性）

・安心できそう。（30代・女性）

・話も上手く優しくて気遣い屋さんなので、ドライブ中も癒やされそう。（30代・女性）

・一般的な世間話も同じ目線でできそう。気が利きそう。（40代・男性）

・気を張らなくてよさそう。（50代・男性）

・年が近いので、共通の話題が多そうで、車内で楽しくおしゃべりができそう。（50代・女性）

・ずっと笑っていられそう。優しそう。（60代・女性）

「綾瀬はるか」さんと僅差で第2位になったのは「いとうあさこ」さんでした。

飾らない姿は魅力的ですよね。

明るく楽しいドライブができそうです。

◆第3位 小芝風花 44票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かわいいから。（20代・男性）

・たくさん喋ってくれそう。（30代・女性）

・楽しそうだから。（40代・男性）

・笑顔が可愛い人に隣りにいてほしい。（50代・男性）

・明るくて、楽しい話題を提供してくれそうだから。（50代・女性）

・今乗りに乗っている女優さんなので、色々話してみたい。（60代・男性）

第3位は「小芝風花」さんでした。

可愛くて明るい小芝風花さんとドライブしたら、笑って過ごせそうですよね。

◆第4位 北川景子 39票

・美人で会ってみたい。（30代・女性）

・運転がうまそう。（30代・男性）

・素敵な店を知っていそう。（40代・女性）

・テンションが上がって楽しい旅になりそう。（50代・男性）

・美人で物静かな感じだから。（60代・男性）

◆第5位 吉岡里帆 38票

・かわいいから。（30代・男性）

・ドキドキしたいので。（30代・男性）

・同じ京都出身で同じ大学に通っていたので、京都弁でおしゃべりしながらドライブしたい。（40代・女性）

・車のCMに出てて素敵だったから。（60代・女性）

・話題が豊富そう。かわいい。（60代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

レンタカーで一緒にドライブする芸能人には、トークの楽しさや面白さを求めていました。

普段あまり車にならない方も、レンタカーなら自分の好きな期間借りられます。

ぜひレンタカーでのドライブを検討してみてくださいね。

